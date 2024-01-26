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Военное обозрение

Stryker выступил против Guarani: США пытаются перебить продажу бразильских бронемашин Аргентине

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Источник изображения: topwar.ru

Бразилия в течение продолжительного времени согласовывала продажу бронемашин Guarani собственного производства с властями Аргентины. На фоне тяжелой финансовой ситуации, сложившейся у потенциального покупателя, даже предпринимались попытки задействовать ресурсы БРИКС.

Однако, похоже, что крупная сделка, предусматривавшая приобретение Буэнос-Айресом 156 единиц Guarani, в скором времени будет сорвана. К этому подталкивает резкий внешнеполитический разворот, который проделало новое аргентинское руководство после победы на президентских выборах Хавьера Милея, сделавшего опору на прозападный курс страны.

США предлагают продать бронетранспортеры M1126 Stryker вооруженным силам Аргентины. В случае успеха эта сделка станет хорошим «толчком» для Бразилии, которой почти удалось реализовать Guarani в 2023 году

- говорится на ресурсе SA Defensa.

Вступление в игру БТР Stryker в текущих условиях, вероятнее всего, приведет к тому, что США удастся перебить предложение Бразилии, рассчитывавшей выручить около $400 млн со сделки по Guarani.

В более глобальном масштабе следует ожидать, что политика Милея рано или поздно приведет к противостоянию между странами, которым ранее удавалось поддерживать добрососедские отношения.

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Страны
Аргентина
Бразилия
США
Продукция
M1126 ICV
Stryker
Проекты
БРИКС
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