Stryker выступил против Guarani: США пытаются перебить продажу бразильских бронемашин Аргентине

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Бразилия в течение продолжительного времени согласовывала продажу бронемашин Guarani собственного производства с властями Аргентины. На фоне тяжелой финансовой ситуации, сложившейся у потенциального покупателя, даже предпринимались попытки задействовать ресурсы БРИКС.
Однако, похоже, что крупная сделка, предусматривавшая приобретение Буэнос-Айресом 156 единиц Guarani, в скором времени будет сорвана. К этому подталкивает резкий внешнеполитический разворот, который проделало новое аргентинское руководство после победы на президентских выборах Хавьера Милея, сделавшего опору на прозападный курс страны.
- говорится на ресурсе SA Defensa.
Вступление в игру БТР Stryker в текущих условиях, вероятнее всего, приведет к тому, что США удастся перебить предложение Бразилии, рассчитывавшей выручить около $400 млн со сделки по Guarani.
В более глобальном масштабе следует ожидать, что политика Милея рано или поздно приведет к противостоянию между странами, которым ранее удавалось поддерживать добрососедские отношения.