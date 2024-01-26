Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу

Медведев обсудит с рабочей группой по ВПК эффективность контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы.

"Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".

Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.