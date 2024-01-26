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РИА Новости

Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. 25 января 2024
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. 25 января 2024.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев обсудит с рабочей группой по ВПК эффективность контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы.

"Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".

Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.


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Россия
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ВПК РФ
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Медведев Дмитрий
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