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ТАСС

Глава Минобороны ФРГ считает ситуацию на фронте на Украине тупиковой

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Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года
Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV

По словам Бориса Писториуса, "ни одна сторона не продвигается вперед на местности"

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что на фронте на Украине сложилась тупиковая ситуация.

"Я был бы осторожен с прогнозами. В действительности ситуация увязла. Ни одна сторона не продвигается вперед на местности", - утверждал германский министр в интервью газете Bild.

16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а ситуация на фронте зашла в тупик. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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