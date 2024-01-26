Войти
Lenta.ru

Турция заменит иностранное оружие ВМС

117
0
0
Тяжелая торпеда «Акья» ВМС Турции
Тяжелая торпеда «Акья» ВМС Турции.
Источник изображения: invoen.ru

Правительство Турции подписало контракты на замену четырех видов иностранного оружия Военно-морских сил (ВМС) страны изделиями собственного производства. Об оружии, которое заменят разработками турецкой компании Roketsan, рассказало издание Defense News.

Противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon производства Boeing заменят крылатыми ПКР большой дальности Atmaca. Испытания боеприпаса завершили в 2021 году. Считается, что новую ракету получат 11 платформ ВМС Турции.

Турецкие подлодки оснастят тяжелыми торпедами Akya, разработанными для замены торпед Atlas Elektronik DM2A4 и Lockheed Martin Mk 48. Боеприпас прошел испытания на подлодке класса Preveze. Ведется интеграция Akya в состав вооружения подлодок класса Gür. Новая торпеда с гидроакустической головкой самонаведения может поражать подводные и надводные цели.

Также турецкий флот планирует отказаться от ракет класса «корабль-воздух» Sea Sparrow — их заменят ракетами Sapan. Изделием с дальностью полета более 35 километров уже оснастили фрегат Istanbul.

В октябре турецкая компания Baykar сообщила об успешном завершении скоростных испытаний палубного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3. Дрон, который является модификацией ударного Bayraktar TB2, может войти в состав авиагруппы турецкого корабля Anadolu.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Harpoon ПКР
Mk.48
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Roketsan
ThyssenKrupp
Похожие новости
22.11.2021
Заложена первая тайваньская подводная лодка
09.11.2021
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
27.11.2013
Последний довод королей
03.03.2011
Независимости ради
02.03.2007
На "Айдекс-2007" Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на сумму 917 млн дол (расширенная версия, включает новые данные)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе