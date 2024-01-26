Войти
Lenta.ru

Назван способ создания «купола безопасности» для защиты от БПЛА в России

109
0
0
Работа российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал способ создания в России «купола безопасности» для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что подобный «купол» может состоять из средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением создать «купол безопасности» для защиты важных промышленных предприятий и объектов стратегической инфраструктуры от атак беспилотников на территории России.

Комментируя техническую возможность реализации подобной идеи, Дандыкин подчеркнул, что эта задача может оказаться непростой.

«Россия — это страна с большой территорией, это не Израиль, где есть купол, хотя его и то пробивают ракеты ХАМАС. У нас есть другая тема: создавать линию защиты радиоэлектронной борьбы, это можно также назвать куполом. Очевидно, что есть большая необходимость в этом, потому что противник приближается все ближе к нашим позициям, к объектам нашей экономики — НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам — прим. "Ленты.ру")», — сказал он, обратив внимание на то, что от атак дронов Россию защищает эффективная работа средств противовоздушной обороны.

25 января сообщалось, что на НПЗ в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. Официально причины возгорания не назывались, однако ряд СМИ писали, что НПЗ атаковали три украинских беспилотных летательных аппарата «Бобер». Все они были сбиты системой противовоздушной обороны: два упали в море, обломки третьего рухнули на вакуумную колонную установку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.02.2022
Правительство расширило перечень современных технологий
14.06.2021
The Washington Post: Россия поставит в Иран передовую спутниковую систему, облегчающую слежку Тегерана за военными объектами
16.11.2020
БПЛА: эволюция применения на примере Ближнего Востока
28.11.2019
Директор по международному сотрудничеству Ростеха: Россия готова делиться технологиями
20.11.2019
Чей комплекс лучше: военный эксперт сравнил системы ПВО России и США
01.10.2019
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе