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ТАСС

Совфед предложит рассмотреть обновление группировки спутников для доступа в интернет

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Совет по развитию цифровой экономики планирует рекомендовать Роскосмосу, Минпромторгу, Минфину и Минцифры подготовить предложения по обновлению группировки спутников связи и вещания на геостационарной орбите

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ порекомендует Роскосмосу, Минпромторгу, Минфину и Минцифры подготовить предложения по развитию российской орбитальной группировки с целью обеспечения доступа в интернет. Проект решения совета находится в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Роскосмосу, Минпромторгу России, Минфину России и Минцифры России подготовить предложения по восполнению и развитию российской низкоорбитальной спутниковой группировки, способной обеспечить качественный доступ в сеть Интернет, в том числе за пределами Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, Совет по развитию цифровой экономики планирует рекомендовать ведомствам подготовить предложения по обновлению группировки спутников связи и вещания на геостационарной орбите. 

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Минпромторг РФ
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