Войти
Интерфакс-АВН

Спор Роскосмоса и РКЦ "Прогресс" о дефекте в космическом спутнике закончился миром

113
0
0
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре.
Источник изображения: Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Самара. 25 января. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по делу, в рамках которого "Роскосмос" добивался возмещения более 4,7 млрд рублей убытков с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара, РКЦ "Прогресс", входит в "Роскосмос").

Из картотеки суда следует, что акт о мировом соглашении был утвержден на закрытом судебном заседании.

Других подробностей в материалах дела не приводится. В "Прогрессе" этот судебный спор не комментировали.

"Роскосмос" уже несколько лет вел судебные разбирательства с РКЦ "Прогресс". Госкорпорация требовала взыскать с самарского предприятия 4,7 млрд рублей. Иск был подан после обнаружения неисправности в космическом аппарате "Ресурс-П" N2.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации в удовлетворении иска. Позже решение поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако в июне 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил данные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ "Прогрессу" было отказано.

В феврале 2023 года суд Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации частично, решив взыскать в пользу "Роскосмоса" в качестве возмещения убытков 2,8 млрд рублей.

В августе 2023 года кассационные жалобы "Роскосмоса" об удовлетворении исковых требований в полном объеме и РКЦ "Прогресса" - об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, остались без удовлетворения.

Согласно материалам дела, аппарат "Ресурс-П" N2 был выведен на орбиту в декабре 2014 года, после чего летом 2015 года был принят в эксплуатацию. Срок его активного существования должен был составлять не менее пяти лет. Однако 22 декабря 2017 года была обнаружена неисправность аппарата, его передали на исследование генеральному конструктору, который сделал вывод о невозможности дальнейшего использования, и аппарат был исключен из орбитальной группировки.

Задача орбитального полета "Ресурс-П" N2 состояла в получении не менее 80% объема планируемой информации. За три года он получил 77,5% данных.

Исходя из стоимости затрат на разработку, изготовление, испытания, транспортировку и запуск аппарата, ущерб был оценен в 4,7 млрд рублей.

РКЦ "Прогресс" занимается разработкой и производством ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Похожие новости
05.02.2021
Счетная палата перенесла на 2021 год проверку "Роскосмоса" и трат на ГЛОНАСС
10.06.2019
Источник: стройку на Восточном контролируют спутники с орбиты
23.12.2016
РФ стала закупать меньше космических компонентов, требующих разрешения США
20.09.2016
Российская лунная программа может стать туристической
16.07.2015
Наступило время Ч
16.04.2008
Россия предполагает создать на орбите пилотируемый сборочный комплекс после 2020 г, когда предположительно закончится эксплуатация МКС – А.Перминов
08.10.2007
Астана выходит на новую орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе