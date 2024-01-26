Спор Роскосмоса и РКЦ "Прогресс" о дефекте в космическом спутнике закончился миром

Самара. 25 января. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по делу, в рамках которого "Роскосмос" добивался возмещения более 4,7 млрд рублей убытков с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара, РКЦ "Прогресс", входит в "Роскосмос").

Из картотеки суда следует, что акт о мировом соглашении был утвержден на закрытом судебном заседании.

Других подробностей в материалах дела не приводится. В "Прогрессе" этот судебный спор не комментировали.

"Роскосмос" уже несколько лет вел судебные разбирательства с РКЦ "Прогресс". Госкорпорация требовала взыскать с самарского предприятия 4,7 млрд рублей. Иск был подан после обнаружения неисправности в космическом аппарате "Ресурс-П" N2.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации в удовлетворении иска. Позже решение поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако в июне 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил данные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ "Прогрессу" было отказано.

В феврале 2023 года суд Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации частично, решив взыскать в пользу "Роскосмоса" в качестве возмещения убытков 2,8 млрд рублей.

В августе 2023 года кассационные жалобы "Роскосмоса" об удовлетворении исковых требований в полном объеме и РКЦ "Прогресса" - об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, остались без удовлетворения.

Согласно материалам дела, аппарат "Ресурс-П" N2 был выведен на орбиту в декабре 2014 года, после чего летом 2015 года был принят в эксплуатацию. Срок его активного существования должен был составлять не менее пяти лет. Однако 22 декабря 2017 года была обнаружена неисправность аппарата, его передали на исследование генеральному конструктору, который сделал вывод о невозможности дальнейшего использования, и аппарат был исключен из орбитальной группировки.

Задача орбитального полета "Ресурс-П" N2 состояла в получении не менее 80% объема планируемой информации. За три года он получил 77,5% данных.

Исходя из стоимости затрат на разработку, изготовление, испытания, транспортировку и запуск аппарата, ущерб был оценен в 4,7 млрд рублей.

РКЦ "Прогресс" занимается разработкой и производством ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.