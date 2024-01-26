ОАЭ закупили партию роботизированных БМП Type-X

Минобороны ОАЭ заключило с европейской компанией Milrem Robotics контракт, предусматривающий закупку двух партий боевых беспилотных наземных платформ.

Как указывается в издании Tecnologia & Defesa, речь идет о продаже 20 боевых роботизированных машин Type-X и 40 беспилотных наземных машин THeMIS.

Type-X фактически представляет собой роботизированную БМП. Она вооружена 30-мм пушкой MK44. Ее габариты составляют 600х290х220 см, вес с полезной нагрузкой 12 т, максимальная грузоподъемность 4,1 т, предельная скорость хода при движении по дорожному покрытию 80 км/ч.

Type-X позиционируется разработчиком в качестве средства усиления механизированных подразделений. БМП данного типа должны занимать наиболее опасные позиции, не ставя под удар традиционные боевые машины пехоты.

Управление техникой осуществляется оператором благодаря системе ситуационной осведомленности с элементами смешанной реальности Vegvisir. Информация об окружающей обстановке передается через сеть датчиков, образуя виртуальный купол на 360 градусов. Обзор осуществляется как на близком, так и на среднем расстояниях.

Машина THeMIS, впервые опробованная в боевых условиях в Мали, благодаря открытой архитектуре может выполнять как транспортные, так и иные задачи, включая боевые. Ее габариты составляют 247х204х117 см, вес 1630 кг, максимальная грузоподъемность 1,2 т, предельная скорость хода 20 км/ч.

Приобретаемые ОАЭ THeMIS предназначены для выполнения боевых задач, будучи оснащенными боевыми модулями M230LF с 30-мм пушкой.