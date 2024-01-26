Войти
ТАСС

Украина пригласила главу Генштаба Польши работать вместе в бригадах

115
0
0
Веслав Кукула
Веслав Кукула (польск. Wiesław Marian Kukuła; род. 16 марта 1962 года в Ченстохове).
Источник изображения: en.m.wikipedia.org

Валерий Залужный также обсудил с Веславом Кукулой украинских военнослужащих в Польше

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пригласил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного по итогам телефонных переговоров с Кукулой.

"Пригласил генерала Кукулу в Польшу совместно поработать в бригадах и на пунктах управления", - отмечается в тексте.

Залужный также обсудил с Кукулой украинских военнослужащих в Польше. Он не пояснил, как видит "совместную работу" с Кукулой в ситуации, когда Украина ведет боевые действия. Польша является страной НАТО, и члены альянса неоднократно подчеркивали, что их военные на Украине не находятся.

В то же время директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее отмечал, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
10.07.2023
Источники в ЦРУ рассказали о "тайных договоренностях" с Москвой
10.04.2023
Председатель КГБ Беларуси: «Следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе»
25.01.2023
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
09.01.2023
Отношения России и США переходят в новую стадию
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
29.04.2022
Нарышкин: Польша хочет "вернуть" себе земли Западной Украины
21.12.2020
Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе