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Военное обозрение

«Неудачи прошлых учений позади»: в бундесвере утверждают о решении технических проблем БМП Puma

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Источник изображения: topwar.ru

Новейшая немецкая БМП Puma, принятая на вооружение еще в 2015 году, до сих пор не достигла технической зрелости. Ее эксплуатацию сопровождает целый ряд проблем, не позволяя развертывать бронемашину в боевых порядках.

Так, в декабре 2022 года бундесвер не смог предоставить подразделения, оснащенные 40 единицами Puma, в распоряжение Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF). Чтобы не сорвать учения альянса, в итоге были выделены БМП Marder, на замену которым создавалась Puma. Тогда министр обороны Кристина Ламбрехт назвала это «горькой неудачей», признав критику федерального парламента «полностью оправданной».

Машина не была готова к боевому развертыванию. Ни одна из 18 оцененных единиц не прошла проверки из-за различных проблем, в том числе связанных с нарушением работоспособности электротехнических систем и состоянием кабелей

- указывалось в издании Der Spiegel.

Теперь в бундесвере утверждают о решении проблем и готовности к маневрам НАТО.

Берлин оставил позади неудачи прошлых учений. Германия довела до совершенства возможности БМП Puma, закупив 30-мм снаряды от Rheinmetall

- говорится в издании Infodefensa.

Речь идет о приобретении нескольких сотен тысяч боеприпасов с программируемым взрывателем DM21 на сумму в €350 млн.

Со своей стороны отметим, что неясно как закупка крупной партии снарядов отразится на боеготовности самой машины.

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Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
РЖД
Проекты
NATO
Военные учения
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