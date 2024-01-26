«Неудачи прошлых учений позади»: в бундесвере утверждают о решении технических проблем БМП Puma

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Новейшая немецкая БМП Puma, принятая на вооружение еще в 2015 году, до сих пор не достигла технической зрелости. Ее эксплуатацию сопровождает целый ряд проблем, не позволяя развертывать бронемашину в боевых порядках.
Так, в декабре 2022 года бундесвер не смог предоставить подразделения, оснащенные 40 единицами Puma, в распоряжение Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF). Чтобы не сорвать учения альянса, в итоге были выделены БМП Marder, на замену которым создавалась Puma. Тогда министр обороны Кристина Ламбрехт назвала это «горькой неудачей», признав критику федерального парламента «полностью оправданной».
- указывалось в издании Der Spiegel.
Теперь в бундесвере утверждают о решении проблем и готовности к маневрам НАТО.
- говорится в издании Infodefensa.
Речь идет о приобретении нескольких сотен тысяч боеприпасов с программируемым взрывателем DM21 на сумму в €350 млн.
Со своей стороны отметим, что неясно как закупка крупной партии снарядов отразится на боеготовности самой машины.