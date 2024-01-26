«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK

Источник изображения: topwar.ru

Украинские танкисты рассказали о ряде преимуществ и недостатков ОБТ Leopard 1A5DK, который поступил на вооружение ВСУ благодаря общим усилиям Германии, Нидерландов и Дании.

Как указывается в издании Zona Militar, военные подчеркивают, что данная машина имеет легкую броню, что является ее существенным недостатком. Одним из преимуществ Leopard 1A5DK является обширное внутреннее пространство, доступное заряжающему. Система обогрева позволяет поддерживать приемлемую температуру, несмотря на экстремальные условия украинской зимы.

Что касается наступательных возможностей Leopard 1A5DK, то наводчик упомянул, что некоторые характеристики немецкого танка превосходят Т-64, в частности дальность стрельбы составляет 3,5 км, имеются более совершенные системы прицеливания и тепловизор.

В сравнении с Т-64 немецкий танк более прост в обслуживании, эффективен и лёгок в эксплуатации. Силовая установка издает меньше шума по сравнению с танками советского производства, состоящими на вооружении ВСУ.

Командир экипажа выразил мнение, что меньшее бронирование Leopard 1 вызывает определенные сомнения по сравнению с более современными моделями, такими как Leopard 2, но этот недостаток частично восполняется повышенной маневренностью машины, а также улучшенными характеристиками ее прицельной системы.

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 1A5DK имеет легкую броню, но высокую точность [огня] и надежность

- делают вывод танкисты ВСУ, давая свою оценку немецкому ОБТ.

Как отмечается в издании, Германия, Нидерланды и Дания планируют поставить Украине более 160 танков Leopard 1 в версиях A5, A5DK и 1A5BE. Передача первых партий состоялась несколько месяцев назад, хотя тогда не обошлось без проблем, поскольку украинская армия была вынуждена вернуть некоторые ОБТ из-за технических неисправностей.

Указывается, что на данный момент применение Leopard 1 на фронтах ограничено, несколько недель назад была зафиксирована первая потеря одного из танков этого типа.