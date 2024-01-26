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Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых лунных кораблей

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Джефф Безос. Глава Blue Origin
Джефф Безос. Глава Blue Origin.
Источник изображения: Blue Origin

Американские компании Blue Origin и SpaceX приступили к созданию грузовых версий своих перспективных лунных кораблей, изначально предназначенных для транспортировки астронавтов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Работы по созданию космических кораблей для доставки больших объемов грузов на поверхность естественного спутника Земли ведутся в рамках программы Human Landing System (HLS), согласно опциону между НАСА и Blue Origin и контракту между американским космическим агентством и SpaceX.

«НАСА ожидает, что эти большие грузовые посадочные аппараты будут иметь большое сходство с уже работающими системами приземления человека с учетом корректировки интерфейсов полезной нагрузки и механизмов развертывания», — уточнили в НАСА.

Разрабатываемые аппараты должны доставлять на Луну от 12 до 15 тонн грузов. Первая грузовая миссия в рамках HLS — Artemis 7 — должна состояться не ранее начала 2030-х годов.

Ранее НАСА отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Проекты
Луна
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