Войти
Военное обозрение

«Достойная модернизация на основе боевого опыта»: в алжирской прессе оценили вертолет Ми-28НЭ

111
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ми-28НЭ – это модернизированная версия Ми-28, спроектированная как многоцелевой ударный вертолет, предназначенный для действий в различных тактических сценариях. Новшества были внесены для повышения боевых возможностей и живучести вертолета в условиях ведения боевых действий высокой интенсивности.

Ми-28НЭ, впервые представленный на форуме «Армия-2023», получил целый ряд основных улучшений.

Он оснащен новым двигателем ВК-2500П-1 мощностью 2500 л.с., что дает ему лучшие летные возможности в условиях высоких температур и в горной местности. Усиленные основные лопасти и рулевой винт отличаются меньшим весом и имеют большую прочность.

Добавлена дальнобойная противотанковая ракета с лазерным наведением 9А4172К «Вихрь-1», способная пробивать все виды современной брони толщиной до 1000 мм, в том числе с дополнительной динамической защитой. Дальность ее действия составляет от 10 до 12 км, скорость полета составляет 600 м/с, а вес боевой начинки 12 кг. Ми-28 может нести до 12 данных ПТУР.

Арсенал вооружений пополнился ракетой «воздух-воздух» РВВ-МД, которая дает машине повышенную эффективность в бою с различными типами вертолетов или самолетов. Дальность действия составляет до 40 км.

Добавлена ракета средней дальности ЛМУР «Изделие 305», используемая для поражения особо важных наземных целей, таких как командные центры, РЛС, инфраструктурные объекты, а также бронетехники.

Переход на многоцелевую ракету 9М120-1 «Атака-ВМ» с лазерным наведением позволил увеличить дальность поражения в два раза до 10 км вместо 5 км у радиоуправляемой и легко подавляемой 9М120 «Атака».

Источник изображения: topwar.ru

Установка вместо ОПС-28М обзорно-прицельной станции ОПС-28МЭ обеспечила лучшую стабилизацию прицельного комплекса, большую дальность обнаружения и повышенную разрешающую способность, позволяющую быстро распознавать выявленные цели. Возможен монтаж нового прицельного комплекса ГЕОС-451М, который работает как в дневном, так и в ночном режимах.

Модернизация нашлемной системы целеуказания включает: отображение «слепых» зон фюзеляжа с помощью бортовых камер; обнаружение и идентификацию различных целей (а также препятствий или элементов рельефа во время ночных полетов на малой высоте).

На Ми-28МЭ размещено устройство связи с дронами.

Вместо радара Н025Э установлена РЛС БРЛК-28НЭ, которая позволяет: вести наблюдение за целями на земле и на море; обнаруживать движущиеся цели, в том числе воздушные, определять их координаты и скорость; обнаруживать препятствия для обеспечения безопасного полета на очень малой высоте в любое время суток; преследовать подвижные наземные, морские и воздушные цели и определять их приоритетность по уровню угрозы.

Новое оборудование кардинально меняет философию применения Ми-28НЭ на поле боя. Вертолет способен максимально использовать свои возможности обнаружения и в состоянии применять управляемые ракеты на безопасных дистанциях, становясь недоступным ни для одного из ПЗРК, имеющегося в настоящее время на вооружении. Это достойная модернизация, полученная на основе боевого опыта на Украине

- делается вывод в алжирском издании, давая оценку новейшей модификации Ми-28.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Атака
Вихрь-1
ВК-2500
МИ-28
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Похожие новости
12.01.2024
На Западе поразились мощи российских вертолетов Ми-28Н (Military Watch Magazine, США)
28.11.2022
Польская пресса: Конфликт на Украине показал, что ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 лучше всего работают в тандеме
27.07.2018
Сердюков — РБК: «10–15 лет назад такого и во сне нельзя было представить»
09.12.2015
Охотники за террористами
24.05.2011
HeliRussia 2011
28.04.2008
Новое сердце охотника. О начале испытаний модернизированного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" с двигателем ВК-2500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе