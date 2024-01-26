«Достойная модернизация на основе боевого опыта»: в алжирской прессе оценили вертолет Ми-28НЭ

Источник изображения: topwar.ru

Ми-28НЭ – это модернизированная версия Ми-28, спроектированная как многоцелевой ударный вертолет, предназначенный для действий в различных тактических сценариях. Новшества были внесены для повышения боевых возможностей и живучести вертолета в условиях ведения боевых действий высокой интенсивности.

Ми-28НЭ, впервые представленный на форуме «Армия-2023», получил целый ряд основных улучшений.

Он оснащен новым двигателем ВК-2500П-1 мощностью 2500 л.с., что дает ему лучшие летные возможности в условиях высоких температур и в горной местности. Усиленные основные лопасти и рулевой винт отличаются меньшим весом и имеют большую прочность.

Добавлена дальнобойная противотанковая ракета с лазерным наведением 9А4172К «Вихрь-1», способная пробивать все виды современной брони толщиной до 1000 мм, в том числе с дополнительной динамической защитой. Дальность ее действия составляет от 10 до 12 км, скорость полета составляет 600 м/с, а вес боевой начинки 12 кг. Ми-28 может нести до 12 данных ПТУР.

Арсенал вооружений пополнился ракетой «воздух-воздух» РВВ-МД, которая дает машине повышенную эффективность в бою с различными типами вертолетов или самолетов. Дальность действия составляет до 40 км.

Добавлена ракета средней дальности ЛМУР «Изделие 305», используемая для поражения особо важных наземных целей, таких как командные центры, РЛС, инфраструктурные объекты, а также бронетехники.

Переход на многоцелевую ракету 9М120-1 «Атака-ВМ» с лазерным наведением позволил увеличить дальность поражения в два раза до 10 км вместо 5 км у радиоуправляемой и легко подавляемой 9М120 «Атака».

Источник изображения: topwar.ru

Установка вместо ОПС-28М обзорно-прицельной станции ОПС-28МЭ обеспечила лучшую стабилизацию прицельного комплекса, большую дальность обнаружения и повышенную разрешающую способность, позволяющую быстро распознавать выявленные цели. Возможен монтаж нового прицельного комплекса ГЕОС-451М, который работает как в дневном, так и в ночном режимах.

Модернизация нашлемной системы целеуказания включает: отображение «слепых» зон фюзеляжа с помощью бортовых камер; обнаружение и идентификацию различных целей (а также препятствий или элементов рельефа во время ночных полетов на малой высоте).

На Ми-28МЭ размещено устройство связи с дронами.

Вместо радара Н025Э установлена РЛС БРЛК-28НЭ, которая позволяет: вести наблюдение за целями на земле и на море; обнаруживать движущиеся цели, в том числе воздушные, определять их координаты и скорость; обнаруживать препятствия для обеспечения безопасного полета на очень малой высоте в любое время суток; преследовать подвижные наземные, морские и воздушные цели и определять их приоритетность по уровню угрозы.

Новое оборудование кардинально меняет философию применения Ми-28НЭ на поле боя. Вертолет способен максимально использовать свои возможности обнаружения и в состоянии применять управляемые ракеты на безопасных дистанциях, становясь недоступным ни для одного из ПЗРК, имеющегося в настоящее время на вооружении. Это достойная модернизация, полученная на основе боевого опыта на Украине

- делается вывод в алжирском издании, давая оценку новейшей модификации Ми-28.