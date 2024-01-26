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В США испытали прототип надувного модуля космической станции

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Прототип надувного модуля LIFE
Прототип надувного модуля LIFE.
Источник изображения: Sierra Space

Американская компания Sierra Space успешно протестировала полномасштабный прототип надувного модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE), разрабатываемого для коммерческих космических станций. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках теста внутри LIFE создавалось избыточное давление. Проведенные в Центре космических полетов Маршалла испытания продемонстрировали, что созданный компанией надувной модуль удовлетворяет требованиям безопасности НАСА.

Модуль LIFE способен помещаться в пятиметровом обтекателе головной части ракеты. В полностью развернутом состоянии изделие имеет объем 300 кубических метров.

Ранее издание Defense News сообщило, что Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

В ноябре обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил, что сборка перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию, практически завершена.

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Страны
США
Продукция
Dream Chaser
Компании
Lockheed-Martin
NASA
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