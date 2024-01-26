Береговая охрана Малайзии приобрела вертолеты AW-189

ЦАМТО, 25 января. Малазийское агентство обеспечения безопасности на море MMEA (Береговая охрана Малайзии) приобрело четыре средних вертолета AW-189 разработки итальянской Leonardo Helicopters.

Как сообщает Defence Security Asia, письмо с принятием предложения о закупке четырех вертолетов AW-189 вручил представителям компании генеральный секретарь Министерства внутренних дел Малайзии Датук Руджи Уби. Контракт на закупку вертолетов и оборудования был заключен с национальной компанией Galaxy Aerospace (M) Sdn Bhd.

В настоящее время два вертолета AW-189 уже используются пожарно-спасательным департаментом Малайзии (JBPM).

AW189 – это двухдвигательный вертолет средней грузоподъемности производства группы Leonardo (ранее AgustaWestland). Вертолет обеспечивает перевозку до 19 человек. Экипаж обычно состоит из двух пилотов. Современная авионика вертолета, включая интегрированную цифровую стеклянную кабину, обеспечивает высокую ситуационную осведомленность экипажа.

Максимальная взлетная масса машины – 8300 кг, длина – 17,57 м. Вертолет оснащен двумя двигателями CT7-2E1 компании General Electric или Aneto-1K производства Safran, может развивать крейсерскую скоростью до 287 км/ч, практический потолок – 3948 м, максимальная дальность полета – 1206 км, максимальная продолжительность полета – 6 ч 11 мин.

Вертолеты AW-189 могут применяться для проведения медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций. В случае медицинской эвакуации AW-189 может вместить девять пассажиров, три пары носилок и необходимое оборудование для спасательных операций.