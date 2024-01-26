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Lenta.ru

Военный оценил перспективы «летающих свиней» у ВСУ фразой «придется повозиться»

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Штурмовик A-10 Thunderbolt II
Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Источник изображения: thedrive.com

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил перспективы появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовиков A-10 «летающие свиньи». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что в случае передачи Киеву этих самолетов они будут мишенью Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее обозреватель Telegraph Дэвид Экс сообщил, что США могут поставить Украине штурмовики A-10, названные в статье «летающими свиньями», или «бородавочниками». Экс, однако, назвал поставку эти самолетов маловероятной, несмотря на запрос Киева.

«А-10 — это в какой-то степени аналог нашего Су-25 "Грач". Он (штурмовик А-10 — прим. «Ленты.ру») достаточно старый, и, хотя сейчас он выведен за скобки, остается большое количество этих самолетов. Тихоходный самолет, который будет не самой сложной целью для нашей противовоздушной обороны. Если F-16 — это серьезный истребитель, то "бородавочник" — это старая тема. Тем не менее повозиться с ним придется, будем наносить удары по аэродромам, где эти самолеты будут находиться», — отметил Дандыкин.

До этого командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в американских штурмовиках A-10 Thunderbolt и самолетах, которые способны стрелять крылатыми ракетами с большой дальности.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
F-16
Су-25
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