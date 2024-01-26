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РИА Новости

Постпред усомнился в возможности России продолжать соблюдение ДСНВ

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Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Гатилов: возможности РФ продолжать соблюдать ДСНВ сокращаются из-за политики США

ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Возможности России продолжать следовать политическому курсу, позволяющему соблюдать ограничения, налагаемые Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и продлить мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности (РМСД), сужаются из-за политики США, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"В условиях отказа США и их союзников от совместных усилий по стабилизации стратегической сферы Россия вынуждена следовать взвешенному и прагматичному подходу в целях обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и сдержанности. Так, мы продолжаем придерживаться количественных ограничений по ДСНВ и объявленного четыре года назад моратория на развертывание наземных РСМД. Однако, ввиду политики США на обеспечение военного превосходства над своими геостратегическими соперниками, возможности для поддержания такого курса неуклонно сокращаются", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению.

Дипломат добавил, что в области международной безопасности "конфронтационный курс" стран Запада проявился в том числе в попытках добиться политического и военного превосходства. "Для достижения этой цели ими был нанесён сокрушительный удар по системе международных договоров в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), а также были предприняты шаги по дестабилизации деятельности таких авторитетных международных организаций, как ОЗХО и МАГАТЭ", - отметил Гатилов.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.

После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

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Франция
Компании
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Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
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