Войти
Lenta.ru

Предложен биореактор для очистки воды на Марсе

104
0
0
Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Ученые НАСА предложили проект биореактора для очистки марсианской воды от токсичных соединений — перхлоратов. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Известно, что залежи марсианского льда, которые рассматриваются как ресурс для обитаемых колоний, загрязнены токсичными перхлоратами — сильными окислителями, вызывающими коррозию оборудования, и даже в низких концентрациях опасны для здоровья человека.

На Земле перхлораты естественным образом восстанавливаются бактериями, обитающими в гиперзасоленных почвах, которые используются для обеззараживания воды. Однако эти микроорганизмы непригодны для использования за пределами планеты, поскольку они не прошли испытания в космических полетах.

Чтобы обойти эту проблему, ученые предложили использовать биореактор с синтетическими микроорганизмами. Гены бактерий, восстанавливающих перхлораты, встраиваются в штамм Bacillus subtilis 168, который выдерживает условия космических полетов. Микроорганизмы будут естественным образом преобразовывать хлорат (ClO3-) и перхлорат (ClO4-) в хлорид (Cl-) и газообразный кислород (O2).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
25.05.2020
Der Spiegel (Германия): претензии Америки на Луну
26.03.2020
Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу
16.03.2020
"Спихнули на коронавирус": почему снова не летим на Марс
13.02.2020
NASA объявило о наборе нового поколения астронавтов для полетов на Луну и Марс
16.12.2019
"Рози-ракетчица" отправится к МКС в кабине нового корабля Starliner
18.11.2019
Атомные "батарейки" для Пентагона
17.10.2019
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе