Власти Литвы намерены закупить танки "Леопард-2" и увеличить численность ВС страны

ЦАМТО, 25 января. Госсовет обороны Литвы 23 января одобрил включение в Закон о формировании структуры ВС страны предложение о создании нового соединения, пехотной дивизии, а также ее оснащения танками "Леопард-2", сообщает МНО Литвы.

Как заявил после заседания Госсовета советник президента Кястутис Будрис, МНО Литвы поручено начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, заинтересованными в приобретении новой техники. Окончательная стоимость и количество танков будут определены после дальнейших переговоров.

Рассмотренный Государственным советом обороны проект поправок к Закону о структуре Вооруженных сил и предельной численности военнослужащих предусматривает, что пехотная дивизия будет создана путем формирования новых или реформирования существующих частей ВС Литвы.

Предлагается создать новый артиллерийский полк, а существующие подразделения, инженерный батальон и дивизион ПВО ВВС, реорганизовать в инженерный полк и полк ПВО ВВС. Необходимые для реформирования системы вооружения уже заказаны. Также гусарский батальон им. короля Миндаугаса планируется реорганизовать в танковый батальон.

В проекте поправок также предлагается создать Службу портов и защиты побережья ВМС Литвы и Командование киберзащиты, в которое войдут батальон связи и информационных систем и Служба информационных технологий.

Еще одним направлением расширения пехотной бригады является приобретение новых систем вооружения с целью повышения боевой мощи и маневренной защиты ВС Литвы. Поэтому в Государственном совете обороны обсудили лучшую платформу для тяжелого компонента (танковой части) для этой задачи.

Решение о том, что танк "Леопард-2" является наиболее эффективным выбором, было основано на дополнительной оценке, проведенной МНО Литвы и другими соответствующими учреждениями с учетом политических, экономических и финансовых аспектов. В проведенной ранее Вооруженными силами оценке также указано, что "Леопард-2" является лучшим вариантом для закупки.

Государственный совет обороны также одобрил увеличение максимального количества призывников на обязательную военную службу. Решение должно быть реализовано в несколько этапов после одобрения Сеймом реформы воинского призыва и приблизит Литву к модели всеобщей воинской повинности. Проект изменений в закон "О структуре Вооруженных сил и предельной численности военнослужащих" предусматривает увеличение общей предельной численности личного состава с 20840 до 29380 человек и количества призывников для обязательной военной службы с 4240 до 7040 человек.

Изменения, внесенные в структуру Вооруженных сил Литвы в результате создания дивизии и других новых частей, а также реформирования военной службы, потребуют дополнительных ассигнований на национальную оборону.