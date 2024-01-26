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Военное обозрение

«Упадут на землю в огне»: Американский эксперт считает маловероятной поставку штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Появившиеся в последне время слухи о том, что США якобы готовятся поставить Украине штурмовики А-10 Thunderbolt, не имеют под собой никакого основания. Пентагон полностью исключает отправку этих самолетов Киеву. Об этом пишет американский военный эксперт Экс в статье для The Telegraph.

Украина неоднократно предпринимала попытки получить американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, более известные как Warthog ("Бородавочник"). Первые запросы в Вашингтон Киев направлял еще в 2022 году, но получил конкретный отказ, который объяснялся очень просто - в США не хотели больших потерь американских самолетов от российской ПВО. С той поры ничего не изменилось, Пентагон придерживается все такой же позиции.

Вот и Экс пишет о том же. По его мнению, "Бородавочники" вряд ли отправятся на Украину, даже учитывая списание какой-то части этих самолетов. Командование ВВС скорее отправит их на утилизацию, чем Киеву. Боевые действия показали, что российская ПВО слабей не стала, а наоборот, лишь усилилась. Отправлять в такой ситуации самолеты зная, что большая часть из них окажется на земле, нет резона.

(...) тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего

- пишет Экс.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинской армии не хватает прикрытия с воздуха. По его мнению, с этим лучше всего справились бы американские штурмовики A-10 Thunderbolt II.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
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