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Военное обозрение

КНДР имеет в своём распоряжении уже три вида стратегических крылатых ракет

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Запуск северокорейской крылатой ракеты с нового сторожевого корабля ВМС КНДР типа Amnok с бортовым номером "661" в Японском море 21.08.2023
Запуск северокорейской крылатой ракеты с нового сторожевого корабля ВМС КНДР типа Amnok с бортовым номером "661" в Японском море 21.08.2023.
Источник изображения: ЦТАК

В настоящее время Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) располагает тремя стратегическими крылатыми ракетами с учетом ракеты «Огненная стрела-3-31» («Пульхвасар-3-31»). Последняя ракета находится в разработке, но ее испытания уже состоялись.

Первая из трех ракет, о которых идет речь – «Стрела-1», вторая ракета – «Стрела-2». Сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытательном пуске стратегической крылатой ракеты «Огненная стрела-3-31».

Сейчас страна очень активно работает над модернизацией вооружений Корейской народной армии (КНА). В первую очередь, внимание уделяется ракетному вооружению как основному инструменту сдерживания противников КНДР – США и их региональных сателлитов в лице Южной Кореи и Японии.

Наличие у КНДР внушительного ракетного арсенала является одним из главных факторов, сдерживающих врагов этого государства от реализации своих агрессивных планов в отношении Пхеньяна, которые, безусловно, у них имеются.

Северокорейская армия регулярно проводит испытания различных видов ракетного вооружения, что вызывает особую обеспокоенность у таких соседей страны как Южная Корея и Япония. Эти страны постоянно рассуждают о рисках для своей безопасности из-за действий КНДР, но почему-то считают, что Северная Корея или тот же Китай не должны видеть риски для себя в присутствии многотысячных и хорошо вооруженных американских воинских контингентов что на японской, что на южнокорейской территориях.

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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