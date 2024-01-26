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Военное обозрение

В американской прессе обратили внимание на беспилотный СПТРК «Сапфир» белорусской разработки

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке дронов UMEX, проходящей в Абу-Даби, белорусская оборонка представила ряд своих продуктов, на которые обратили внимание западные обозреватели.

Белорусские компании продемонстрировали больше изделий, чем российские производители

- говорится в издании Defense News.

Так, интерес привлекла дистанционно управляемая ракетная пусковая установка «Сапфир», разработанная компанией «Белспецвнештехника».

Система, установленная на гусеничном шасси размером с магазинную тележку, вооружена 12 противотанковыми ракетами

- поясняет американский обозреватель.

Представитель компании сообщил, что разработка нового изделия началась примерно два года назад, а тестирование в ноябре прошедшего года. Планируется, что ее производство развернется к концу 2024 года, после чего, как ожидается, система поступит на вооружение белорусских войск. Как он пояснил американской прессе, поставки в Россию «Сапфира» не рассматриваются.

Беспилотник управляется дистанционно и, по словам производителя, запрограммирован на автономный возврат к оператору в случае потери связи.

Фактически «Сапфир» представляет собой самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК), выполненный на беспилотной малогабаритной платформе.

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Страны
Белоруссия
ОАЭ
Россия
США
Компании
Белспецвнештехника
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