В американской прессе обратили внимание на беспилотный СПТРК «Сапфир» белорусской разработки

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На выставке дронов UMEX, проходящей в Абу-Даби, белорусская оборонка представила ряд своих продуктов, на которые обратили внимание западные обозреватели.
- говорится в издании Defense News.
Так, интерес привлекла дистанционно управляемая ракетная пусковая установка «Сапфир», разработанная компанией «Белспецвнештехника».
- поясняет американский обозреватель.
Представитель компании сообщил, что разработка нового изделия началась примерно два года назад, а тестирование в ноябре прошедшего года. Планируется, что ее производство развернется к концу 2024 года, после чего, как ожидается, система поступит на вооружение белорусских войск. Как он пояснил американской прессе, поставки в Россию «Сапфира» не рассматриваются.
Беспилотник управляется дистанционно и, по словам производителя, запрограммирован на автономный возврат к оператору в случае потери связи.
Фактически «Сапфир» представляет собой самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК), выполненный на беспилотной малогабаритной платформе.