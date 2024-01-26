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Интерфакс-АВН

"Сухой" может начать серийный выпуск ударного беспилотника "Охотник" во втором полугодии

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"Охотник"
"Охотник".
Источник изображения: militarynews.ru

Новосибирск. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В.П.Чкалова (входит в ПАО "Компания "Сухой") может приступить к серийному выпуску тяжелого беспилотника "Охотник" во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка журналистам в четверг.

"Финальная стадия испытаний. Я думаю, что вторая половина года - начало выпуска", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с 2011 года работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года поднялся в небо первый экспериментальный образец "Охотника". Второй аппарат, оснащенный плоским реактивным соплом, снижающим радиолокационную заметность машины, был вывезен из цеха Новосибирского авиазавода в декабре 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НАЗ Чкалова
ОАК
Проекты
БПЛА
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