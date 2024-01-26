Войти
ЦАМТО

Канада передаст Украине 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane

115
0
0
Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 25 января. Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о готовности передать Украине в дар десять многоцелевых катеров компании Zodiac Hurricane Technologies, Inc. (ZHT).

Б.Блэр виртуально принял участие в 18-м заседании Контактной группы по поддержке Украины, которое 23 января прошло под руководством министра обороны США Ллойда Остина. На встрече, где собрались представители более 50 стран, канадский министр объявил о пожертвовании 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies примерной стоимостью 20 млн. долл.

Как заявлено в пресс-релизе канадского правительства, "эти надувные лодки с жестким корпусом (RHIB) помогут ВМС Украины в проведении различных морских операций, включая поисково-спасательные, перевозку войск и грузов, наблюдение и разведку". Каждый катер будет оснащен сложной системой датчиков, навигации и связи. Пожертвование включает обучение украинских операторов по коммерческим контрактам. Ожидается, что поставка катеров и обучение экипажей будут завершены к концу весны 2024 года.

Б.Блэр также сообщил, что начиная со следующего месяца в поддержку членства Канады в Коалиции по обучению F-16 для Вооруженных сил Украины Оттава предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятых по контракту с базирующейся в Монреале компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн. долл. Обучение начнется в феврале 2024 года и продолжится до 2025 года.

Канада также обеспечивает обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских вооруженных сил, что является важным вкладом в миссию по оснащению ВСУ истребителями F-16.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 2,4 млрд. долл. Сюда входят основные боевые танки "Леопард-2", бронированные эвакуационные машины, бронированные машины поддержки, противотанковые средства, стрелковое оружие, гаубицы M-777 и соответствующие боеприпасы, камеры с высоким разрешением для дронов, зимняя одежда и многое другое. Канада подготовила почти 40 тыс. военнослужащих ВСУ.

Как напоминает Navyrecognition.com, надувные лодки Zodiac Hurricane, известные своими небольшими размерами и высокой маневренностью, производятся компанией Zodiac Milpro во Франции. Катера универсальны и могут быть адаптированы для различных миссий, включая спецоперации, операции правоохранительных органов и поисково-спасательных команд.

Новые многоцелевые катера (MRB – multi-role boats) с двумя дизельными двигателями, гребными винтами, амортизирующими сиденьями и встроенной платформой были разработаны компанией Zodiac Hurricane Technologies для выполнения задач по перехвату нарушителей и абордажу.

В рамках Национальной стратегии судостроения Канады (NSS) Управление государственных служб и закупок Канады (PSPC) подписало контракт от имени Военно-морских сил Канады на закупку 30 катеров MRB в марте 2020 года. Выполнение контракта займет около 4 лет. Новые катера предназначены для эксплуатации с военных кораблей ВМС Канады класса "Галифакс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Leopard-2
Компании
M777
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.09.2023
Администрация Зеленского полагает, что военные действуют неправильно, а те считают президента и его команду неопытными
21.07.2023
НАТО готовится к войне с Россией. Вот чем отвечает Москва
09.05.2022
«С трудом могут использовать западную технику». Как инструкторы НАТО обучают украинских военных
09.11.2020
Летающая кавалерия президента Владимира Зеленского
20.08.2015
Семь причин, по которым российская армия не такая грозная, как кажется ("Mako", Израиль)
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 01:43
  • 171
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 26.01 01:30
  • 58738
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.01 17:06
  • 378
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.01 16:47
  • 2
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 25.01 16:41
  • 0
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
  • 25.01 15:53
  • 1
«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника
  • 25.01 15:16
  • 1
Морская пехота США улучшит систему ПВО из-за СВО
  • 25.01 13:45
  • 3
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 25.01 12:48
  • 1
"Русские все продумали". Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Forum24, Чехия)
  • 25.01 11:19
  • 0
Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?
  • 25.01 10:35
  • 1
В РФ разработали вездеходную платформу для обороны колонн военной техники
  • 25.01 09:55
  • 0
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
  • 25.01 02:30
  • 0
Как выглядели бы учения НАТО по отражению агрессии России.
  • 25.01 01:26
  • 12
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 22:14
  • 0
О соотношении военной силы России и НАТО в Европе