Канада передаст Украине 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane

ЦАМТО, 25 января. Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о готовности передать Украине в дар десять многоцелевых катеров компании Zodiac Hurricane Technologies, Inc. (ZHT).

Б.Блэр виртуально принял участие в 18-м заседании Контактной группы по поддержке Украины, которое 23 января прошло под руководством министра обороны США Ллойда Остина. На встрече, где собрались представители более 50 стран, канадский министр объявил о пожертвовании 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies примерной стоимостью 20 млн. долл.

Как заявлено в пресс-релизе канадского правительства, "эти надувные лодки с жестким корпусом (RHIB) помогут ВМС Украины в проведении различных морских операций, включая поисково-спасательные, перевозку войск и грузов, наблюдение и разведку". Каждый катер будет оснащен сложной системой датчиков, навигации и связи. Пожертвование включает обучение украинских операторов по коммерческим контрактам. Ожидается, что поставка катеров и обучение экипажей будут завершены к концу весны 2024 года.

Б.Блэр также сообщил, что начиная со следующего месяца в поддержку членства Канады в Коалиции по обучению F-16 для Вооруженных сил Украины Оттава предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятых по контракту с базирующейся в Монреале компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн. долл. Обучение начнется в феврале 2024 года и продолжится до 2025 года.

Канада также обеспечивает обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских вооруженных сил, что является важным вкладом в миссию по оснащению ВСУ истребителями F-16.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 2,4 млрд. долл. Сюда входят основные боевые танки "Леопард-2", бронированные эвакуационные машины, бронированные машины поддержки, противотанковые средства, стрелковое оружие, гаубицы M-777 и соответствующие боеприпасы, камеры с высоким разрешением для дронов, зимняя одежда и многое другое. Канада подготовила почти 40 тыс. военнослужащих ВСУ.

Как напоминает Navyrecognition.com, надувные лодки Zodiac Hurricane, известные своими небольшими размерами и высокой маневренностью, производятся компанией Zodiac Milpro во Франции. Катера универсальны и могут быть адаптированы для различных миссий, включая спецоперации, операции правоохранительных органов и поисково-спасательных команд.

Новые многоцелевые катера (MRB – multi-role boats) с двумя дизельными двигателями, гребными винтами, амортизирующими сиденьями и встроенной платформой были разработаны компанией Zodiac Hurricane Technologies для выполнения задач по перехвату нарушителей и абордажу.

В рамках Национальной стратегии судостроения Канады (NSS) Управление государственных служб и закупок Канады (PSPC) подписало контракт от имени Военно-морских сил Канады на закупку 30 катеров MRB в марте 2020 года. Выполнение контракта займет около 4 лет. Новые катера предназначены для эксплуатации с военных кораблей ВМС Канады класса "Галифакс".