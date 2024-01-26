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Военное обозрение

«Мы решили не покупать Osprey»: из-за частых аварий Индонезия отказалась от конвертоплана

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Источник изображения: topwar.ru

В 2020 году Госдепартамент США разрешил продать Индонезии 8 Bell-Boeing V-22 Osprey стоимостью около $2 млрд. Заместитель министра обороны Индонезии Мухаммад Хериндра в социальной сети объяснил, почему военное ведомство страны отказалось от приобретения конвертоплана.

Он отметил, что закупка боевой системы – это не только приобретение оборудования, но и инвестиции в системы поддержки и инфраструктуру. После тщательной оценки, проведенной Минобороны, был сделан вывод, что сделка по Osprey окажется чрезмерно дорогостоящим вложением.

Это слишком дорого, тем более недавно конвертоплан был снят с эксплуатации [введён запрет на полеты после последней катастрофы]. Таким образом, хорошо, что мы решили не покупать его

- отметил заместитель министра.

Кроме США Osprey состоит только на вооружении японских войск (в количестве 14 единиц). Ранее от его приобретения отказались Израиль и Австралия, сославшись на высокие затраты и постоянные проблемы с его эксплуатацией, которые сопровождаются, в том числе, частыми авариями.

Только в 2023 году произошло 4 инцидента, связанного с Osprey. В конце ноября CV-22B потерпел крушение у берегов Японии, что привело к гибели восьми человек из Командования специальных операций ВВС. В октябре морской пехотинец получил травму, когда MV-22B совершил жесткую посадку. В сентябре три Osprey отклонялись от запланированных маршрутов полета в течение одной недели из-за неполадок в кабине пилотов. В августе MV-22 потерпел крушение в северной Австралии во время многонациональных учений, унеся жизни трех морских пехотинцев.

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