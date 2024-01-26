Власти Токио из-за риска эскалации в Восточной Азии начинают строительство подземных убежищ на случай ракетных ударов

В столице Японии Токио начнется строительство подземных убежищ для размещения жителей в случае ракетных ударов по городу. Об этом сообщает местное издание Yomiuri, ссылаясь на информацию от городской администрации японской столицы.

Первое убежище разместится в складских помещениях станции метрополитена «Адзабу-Дзюбан» в центральном районе Минато. Этот склад предназначен для хранения запасов воды и продовольствия на случай стихийного бедствия, а теперь здесь будут созданы условия и для размещения людей.

В качестве убежищ рассматриваются и многоярусные автомобильные парковки, расположенные под землей. Отдельно власти Токио допускают возможность привлечения строительных компаний для сооружения и оборудования новых убежищ. Но данные планы представляются весьма сложными в реализации из-за значительных финансовых расходов.

Тем не менее, токийские власти намереваются в следующем финансовом году, начинающемся в апреле 2024 года и заканчивающимся весной 2025 года, этот вопрос начать решать, а в течение нескольких ближайших лет обеспечить столицу убежищами.

Главной причиной для такого решения администрации Токио стал рост риска эскалации ситуации в Восточной Азии. Япония опасается начала в скором будущем двух конфликтов. Первый конфликт может разгореться в Тайваньском проливе между Китаем и Тайванем, на помощь последнему могут прийти США, а если в события вмешается и Япония, то КНР может нанести удары по ее территории.

Второй потенциальный конфликт может произойти на Корейском полуострове, и для Японии он еще опаснее, поскольку власти КНДР могут в любой момент принять решение нанести превентивные удары не только по Южной Корее, но и по Японии.