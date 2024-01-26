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ТАСС

На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что сейчас в стране отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура и, кроме того, нет пилотов, обученных летать на них

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Киев сейчас не смог бы принять истребители F-16, даже если бы их передали европейские страны. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Можно было слышать различные заявления европейских лидеров, что они готовы нам передать самолеты, чтобы они у нас находились территориально, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - Но это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали, прикрывали воздушное пространство".

Игнат пояснил, что сейчас на Украине отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура и, кроме того, нет пилотов, обученных летать на них. "Это не просто самолеты, а авиационные комплексы, требующие соответствующих условий, оборудованных аэродромов, пилотов", - перечислил он. "Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала", - добавил спикер воздушных сил.

Игнат отметил, что "даются разные прогнозы" насчет того, когда Украина сможет принять западные самолеты, но сам конкретных сроков называть не стал.

В настоящее время в Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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