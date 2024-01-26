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ТАСС

Иран и Турция выступили за справедливое урегулирование украинского кризиса

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Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси.
Источник изображения: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Согласно заявлению сторон, они отметили необходимость установления справедливого и прочного мира на Украине посредством политических переговоров

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Иран и Турция указали на необходимость справедливого урегулирования кризиса на Украине путем диалога. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита президента исламской республики Эбрахима Раиси в Анкару.

"Стороны подчеркнули необходимость установления справедливого и прочного мира на Украине посредством политических переговоров", - следует из заявления, текст которого опубликован на сайте правительства Ирана. Тегеран и Анкара также указали на важность "борьбы с негативными последствиями конфликта на региональном и глобальном уровнях", которые усиливаются по мере продолжения кризиса.

В то же время Иран и Турция "подчеркнули свое взаимное стремление как партнеров по астанинскому формату поддерживать мир в Сирии", выразили приверженность территориальной целостности и суверенитету арабской республики. Кроме того, они назвали важным "практическое и конструктивное взаимодействие" с официальными лицами Афганистана, где в 2021 году к власти пришло радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Поездка Раиси в Турцию была запланирована на 4 января, однако была отложена из-за теракта в Кермане, где 3 января прогремели два взрыва на дороге, ведущей к кладбищу с местом захоронения генерала Корпуса стражей исламской революции (входит в состав иранских ВС) Касема Сулеймани. В результате теракта погибли по меньшей мере 95 человек. Иранский президент прибыл в Анкару в среду с официальным визитом для встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

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Страны
Афганистан
Иран
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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