Компания BAE Systems показала кадры поражения беспилотников новой бронемашиной AMPV C-UAS

Источник изображения: topwar.ru

Компания BAE Systems успешно протестировала работу по беспилотникам прототипа AMPV C-UAS – многоцелевой системы, разрабатываемой на шасси новой бронемашины AMPV и предназначенной как для поражения наземных целей, так и дронов. Соответствующие кадры показаны на сайте компании.

AMPV, созданная на базе M2 Bradley, должна заменить БТР М113, который был запущен в серийное производство в 1960 году для нужд американской армии. В настоящее время ведется создание различных модификаций на основе AMPV. Одной из них является AMPV C-UAS.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается на сайте компании, прототип AMPV C-UAS продемонстрировал способность точно обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и поражать или выводить из строя стационарные и движущиеся воздушные и наземные цели. Огонь велся 30-мм бесконтактными снарядами из турели, получившей обозначение Moog.

Источник изображения: topwar.ru

В состав дистанционно управляемого модуля Moog входят многоцелевые полусферические радары (MHR) Leonardo DRS, сопутствующие системы управления и контроля и 30-мм пушка XM914 от Northrop Grumman.

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с заключенным в 2023 году контрактом на данный момент на базе AMPV разрабатывается пять различных модификаций, включая многоцелевую систему AMPV C-UAS. Все они должны впоследствии проходить службу в боевых группах бронетанковых бригад.