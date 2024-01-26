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Военное обозрение

Компания BAE Systems показала кадры поражения беспилотников новой бронемашиной AMPV C-UAS

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Источник изображения: topwar.ru

Компания BAE Systems успешно протестировала работу по беспилотникам прототипа AMPV C-UAS – многоцелевой системы, разрабатываемой на шасси новой бронемашины AMPV и предназначенной как для поражения наземных целей, так и дронов. Соответствующие кадры показаны на сайте компании.

AMPV, созданная на базе M2 Bradley, должна заменить БТР М113, который был запущен в серийное производство в 1960 году для нужд американской армии. В настоящее время ведется создание различных модификаций на основе AMPV. Одной из них является AMPV C-UAS.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается на сайте компании, прототип AMPV C-UAS продемонстрировал способность точно обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и поражать или выводить из строя стационарные и движущиеся воздушные и наземные цели. Огонь велся 30-мм бесконтактными снарядами из турели, получившей обозначение Moog.

Источник изображения: topwar.ru

В состав дистанционно управляемого модуля Moog входят многоцелевые полусферические радары (MHR) Leonardo DRS, сопутствующие системы управления и контроля и 30-мм пушка XM914 от Northrop Grumman.

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с заключенным в 2023 году контрактом на данный момент на базе AMPV разрабатывается пять различных модификаций, включая многоцелевую систему AMPV C-UAS. Все они должны впоследствии проходить службу в боевых группах бронетанковых бригад.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
М-91
Компании
BAE Systems
Leonardo
Northrop Grumman
Проекты
AMPV
БПЛА
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