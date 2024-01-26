Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM

Согласно заявлению JAXA, функция связи между роботами LEV-1 и LEV-2 работает нормально

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первое изображение, полученное после посадки на Луну исследовательского модуля SLIM.

"Это изображение было передано на Землю с помощью робота LEV-1. Нами было подтверждено, что функция связи между роботами LEV-1 и LEV-2 работает нормально", - говорится в сообщении агентства.

На снимке виден сам аппарат после посадки, которая, несмотря на точность, прошла не так, как планировалось. Главный двигатель модуля направлен вверх. Это говорит о том, что второй этап посадки, при котором аппарат должен был встать на боковую часть, не был выполнен. Такая ситуация привела к тому, что солнечные элементы SLIM в настоящее время не функционируют.

В JAXA считают, что на заключительном этапе прилунения аппарат мог потерять тягу второго двигателя. Вместе с тем модуль удалось посадить всего в 55 м от заданной точки. Таким образом, агентство выполнило поставленную задачу - совершить сверхточную посадку в пределах не более 100 м от первоначальной цели. Кроме того, два робота, которые были на борту аппарата, смогли отделиться в штатном режиме. Это позволило передать изображение на Землю.

Япония стала 5-й страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии. Модуль совершил посадку 20 января примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января).

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.