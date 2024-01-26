Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31»

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В КНДР состоялся испытательный пуск ракетного вооружения нового типа. Северная Корея впервые провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31».

Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Испытуемое оружие, наименование которого переводится как «огненная стрела», пока находится в разработке. Пуск осуществляли специалисты Главного управления ракетостроения КНДР.

В агентстве отметили, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних государств и никоим образом не связаны с региональной обстановкой.

Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе

- сказано в информационном сообщении.

В северокорейском ракетостроительном управлении заявили, что пуск является частью непрерывного процесса модернизации вооружений КНДР. Эти усовершенствования входят в обязанности специалистов управления и включенного в его структуру НИИ национальной обороны.

Ранее о ракетном пуске с территории КНДР сообщали военные Южной Кореи. Согласно их заявлению, несколько северокорейских крылатых ракет было выпущено в направлении Желтого моря.

На прошедшей неделе агентство ЦТАК сообщало о негативной реакции Пхеньяна на совместные учения США, Японии и Южной Кореи. В ответ КНДР провела подводные испытания системы вооружений, способной нести ядерное оружие.