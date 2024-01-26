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ЦАМТО

На индонезийской верфи PT PAL заложен киль третьего ДВКД для ВМС Филиппин

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Источник изображения: Фото: pal.co.id

ЦАМТО, 25 января. Индонезийская компания PT PAL объявила о закладке киля третьего ДВКД (также известны под обозначением SSV – Strategic Sealift Vessel), предназначенного для ВМС Филиппин.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, мероприятие состоялось 22 января на судостроительном предприятии PT PAL в Сурабайе. Одновременно началась резка стали для второго заказанного ВМС Филиппин ДВКД. В церемонии принял участие заместитель командующего ВМС Филиппин контр-адмирал Цезарь Бернард Н.Валенсия.

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин уже имеется два построенных PT PAL ДВКД класса "Тарлак", принятых на вооружение в 2016 и 2017 гг., соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, покупка для ВМС Филиппин двух дополнительных ДВКД осуществляется в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) "Программы модернизации ВС Филиппин" (RAFPMP).

МНО Филиппин 14 июня 2019 года впервые опубликовало запрос о предложении в рамках тендера на поставку двух ДВКД для ВМС страны. Бюджет проекта составил 5,56 млрд. филип. песо. Тендер завершился неудачно. Позднее конкурс неоднократно возобновлялся. В очередной раз МНО Филиппин возобновило конкурс в октябре 2021 года. Решение о выборе PT PAL победителем было принято в начале июня 2022 года.

Контракт на строительство двух ДВКД для филиппинского флота по усовершенствованному проекту ДВКД "Тарлак" МНО Филиппин и индонезийская государственная компания PT PAL подписали 22 июня 2022 года. Церемония резки первой стали для головного из двух заказанных ДВКД состоялась 10 августа 2023 года. Как планируется, спуск корабля на воду состоится в 2025 году, а поставка – в 2026 году.

По данным PT PAL, длина новых кораблей составит 124 м, ширина – 21,8 м, стандартное водоизмещение – 7200 т, полное – 11583 т. ДВКД будут оснащены двумя дизельными двигателями мощностью 3915 л.с. (2920 кВт), расчетная максимальная скорость – 16 узлов, дальность хода – 9360 морских миль, автономность – 30 суток. Каждый корабль сможет применять два многоцелевых десантных катера (LCU) и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB), а также нести два средних вертолета. Предполагается, что ДВКД сможет применяться при волнения моря до 6 баллов.

Новые корабли на 1 метр длиннее ДВКД класса "Тарлак", длина которых составляет 123 м. Причины увеличения общей длины не раскрываются.

Корабли будут построены в конфигурации "адаптирован, но не оснащен", предусматривающей возможность установки после поставки 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, двух 25-мм или 30-мм ДУМВ SMASH компании ASELSAN (Турция), ЗАК, 8-ми 12,7-мм пулеметов и системы запуска ложных целей C-Guard датской компании Terma.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить логистическую поддержку поставленных систем.

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин имеются два десантно-вертолетных корабля-дока класса "Тарлак" полным водоизмещением 11583 т, построенных PT PAL в рамках подписанного в 2014 году контракта на базе разработанного южнокорейской Dae Sun Shipbuilding проекта ДВКД класса "Макассар". Корабли были приобретены в рамках первого этапа "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" ("Первый Горизонт"). ДВКД "Тарлак" был принят в июне 2016 года, а "Даваю дель Сюр" – в мае 2017 года.

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Страны
Индонезия
Турция
Филиппины
Южная Корея
Компании
PT. PAL
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