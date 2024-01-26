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Военное обозрение

Украина впервые представила надводный беспилотник Magura V5 в натуральную величину

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке беспилотных систем UMEX 2024, проходящей в ОАЭ, украинская компания «Спецтехноэкспорт» впервые представила беспилотный надводный аппарат Magura V5 в натуральную величину.

Данный тип БПА с боевой начинкой украинские военные неоднократно использовали на Черном море, пытаясь атаковать боевые корабли ВМФ РФ и российские торговые суда. В настоящее время командование ВМСУ вынуждено признать, что значение надводных беспилотников существенно снизилось из-за выстроенной ВС РФ глубокоэшелонированной морской обороны.

Как указывается, MAGURA V5 имеет длину 5,5 м и вес брутто менее 1000 кг. Его грузоподъемность составляет 320 кг, он может работать на дальности до 400 км с возможным увеличением до 800 км на протяжении 60 часов. Масса боевой нагрузки –

до 200 кг.

Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч при максимальном ходе в 78 км/ч. Он использует различные системы навигации, включая спутниковую, инерциальную и визуальную, и способен передавать до трех видеопотоков высокой четкости. Он также оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты.

MAGURA V5 оборудован системой автопилота, видеосистемами, включая средства ночного видения, резервными модулями связи. Силовая установка может быть как электрической, так и гибридной, обеспечивая бесшумность в эксплуатации. Дополнительное оборудование включает в себя электрооптическую систему двойного обзора с гироскопом, морской радар и лазерный дальномер.

Общая стоимость комплекса составляет около $273 тыс.

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