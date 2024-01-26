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РИА Новости

"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе

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Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере.
Источник изображения: © AP Photo / Gregor Fischer

Ведущие страны Европы объявили о новых пакетах военной помощи для Украины

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Военная поддержка Украины слабеет. В последние недели только три государства объявили о крупных новых поставках. И желаемого Киевом там очень мало. О том, что теперь получает ВСУ, — в материале РИА Новости.

Немецкая броня

Провалившееся летне-осеннее наступление серьезно подкосило боевой потенциал украинской армии. По данным российского Минобороны, за несколько месяцев ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", 2348 бронемашин различного класса, из них — 50 БМП "Брэдли". И если дефицит в людях Киев частично восполнит более жесткой мобилизацией, то уничтоженную технику заменить нечем.

Один из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами

Источник изображения: © Соцсети

В Берлине поспешили сформировать первый в этом году пакет военной помощи. Туда войдут 20 боевых машин пехоты "Мардер", 15 самоходных зенитных установок "Гепард", 124 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN, а также грузовики, средства индивидуальной бронезащиты и терминалы связи SATCOM.

В списке выделяются 20 БМП "Мардер". Тяжелую бронетехнику Киев не получал от Запада уже несколько месяцев. Впрочем, Германия отдает буквально последнее. Согласно данным бюллетеня The Military Balance, бундесвер располагал 324 БМП этого типа, 90 уже отправили. Таким образом, немцы лишатся трети своих боевых машин пехоты.

Немецкий бронетранспортер Marder

Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Впрочем, еще есть 350 более современных БМП "Пума". Однако эти машины военнослужащие неоднократно критиковали.

Во-первых, "Пума" в максимально защищенном варианте весит 43 тонны, почти как танк Т-90. Это затрудняет транспортировку по воздуху. Подсчитали, что логистические расходы получатся на треть больше, чем у "Мардера". Во-вторых, БМП оказалась очень капризной, требует повышенного внимания технических служб, до сих пор страдает десятками "детских болезней".

Германская боевая машина пехоты Puma

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Capt. Xeriqua Garfinkel

Осенью 2022-го на учениях бундесвера по разным причинам вышли из строя все 18 задействованных "Пум" — из-за дефектов механизма поворота башни, "клинящей" пушки и неисправностей в электронике. В кабине мехвода одной из машин даже возник пожар.

В условиях современной войны тяжелая и капризная БМП с бортом высотой более трех метров проживет очень недолго. Мотопехотные части бундесвера в случае широкомасштабного конфликта рискуют остаться без поддержки брони.

Французские бомбы

Франция пообещала в течение неопределенного срока ежемесячно передавать ВСУ по 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM), по три тысячи артиллерийских снарядов, а также разово — 40 крылатых ракет SCALP и 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR (которые, правда, еще предстоит построить заводу-производителю).

Три тысячи артиллерийских снарядов — это нынешний расход ВСУ за сутки. Вот 40 крылатых ракет SCALP — это серьезно. Российские зенитчики неоднократно признавали, что такие цели крайне сложно сбивать. "Скальпы" идут на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, поэтому обнаруживают их в последний момент, когда на реагирование остаются секунды. Отчасти эффективность этих ракет снизит малое количество носителей: у ВСУ осталось не так уж и много фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Впервые Киеву передадут A2SM Hammer. Это свободнопадающие авиабомбы, оснащенные модульным комплектом планирования и коррекции, схожим по назначению с российским УМПК или американским JDAM. Он включают в себя систему наведения, складывающиеся крылья и ракетный ускоритель для увеличения дальности полета.

Такое оружие способно планировать к цели на 50-70 километров. Максимальная дальность обеспечивается при сбросе боеприпаса с высоты около 15 тысяч метров.

В Париже не пояснили, о каком варианте A2SM идет речь. Этим комплектом могут оснащаться авиабомбы Мк 82 (227 килограммов) и BLU-109 (910 килограммов). В первом случае Hammer уничтожает технику, легкие укрепления, отдельные здания. Во втором — применяется для поражения мостов, аэродромов, заглубленных укреплений и кораблей.

Истребитель Су-27 ВВС Украины

Источник изображения: © U.S. Air Force / Christopher Sparks

Официально не сообщалось, какой самолет в составе Воздушных сил ВСУ превратят в носитель французских бомб. Вероятнее всего — истребители Су-27 и МиГ-29, которые ранее доработали под американские JDAM.

Британские ЗРК

Посетивший Киев в середине января британский премьер Риши Сунак пообещал крупнейший пакет военной помощи на два с половиной миллиарда фунтов. Речь, в том числе, о системах ПВО с боекомплектом, противотанковом оружии, а также ракетах дальнего действия (видимо, Storm Shadow — аналог SCALP).

Интересно, что ранее Лондон не поставлял Украине комплексы противовоздушной обороны, за исключением ПЗРК Starstreak и Martlet. Да и выбор невелик: или те же Starstreak, но в самоходном варианте SP HVM на базе БТР FV 4333 Stormer, или семейство принятых в 2020-м на вооружение ЗРК Sky Sabre (Land Ceptor), еще не проверенных в боевых условиях.

Комплекс монтируется на четырехосных грузовиках MAN, состоит из пункта управления, РЛС SAAB Giraffe AMB (радиус обнаружения целей — до 125 километров) и пусковых установок с ракетами CAMM (CommonAnti-Air Modular Missile). Стандартные модульные "земля — воздух", дальность в обычном варианте — 25 километров, в модификации CAMM-ER — 45). В разработке — CAMM-MR, бьющие на 100 километров.

Не исключено, что ВСУ отдадут снятые с вооружения ЗРК Rapier, сильно уступающие современным ПЗРК. Всего этих комплексов изготовили около 600, к ним — 25 тысяч ракет. Наверняка многие до сих пор пылятся на базах хранения. Но вряд ли такое оружие спасет от средств поражения российской армии.

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