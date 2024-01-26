Немецкий эксперт: странам ЕС придется заплатить за антироссийские санкции (Der Spiegel, Германия)

Почему санкции против России не работают? Автор издания Spiegel объясняет это по-немецки: недостатком дисциплины, отсутствием солидарности между вознамерившимися наказать Москву членами ЕС. О том, что сами по себе санкции - это не дипломатия, автор не подумал. Просто все надо делать тверже и резче.

В экономической войне с Кремлем Европа перешла из наступления в оборону. Страны ЕС не стремятся выработать единую стратегию по борьбе с Путиным, они больше думают о национальных интересах.

При этом формально все страны НАТО придерживаются нарратива, что "ось зла" ("Axis of evil", термин был использован президентом США Джорджем Бушем для обозначения врагов США, первоначально в нее входил Ирак, ставший в 2003 жертвой агрессии Вашингтона и Лондона – прим. ИноСМИ) подрывает единое европейское сообщество, объединившееся для санкционного давления против России.

На самом деле, едва ли можно сказать, что в экономической войне с Кремлем Брюссель сейчас ведет наступление. В то время как российская экономика растет почти на два процента, немецкая переживает рецессию. Несмотря на газовое эмбарго и ограничение цен на нефть, Путин пополняет свой военный бюджет за счет доходов от процветающего бизнеса в энергетическом секторе. А российские беспилотники, с помощью которых Москва ежедневно атакует украинские военные объекты, содержат массу компонентов от западных технологических компаний - начиная от Intel и заканчивая Texas Instruments. Похоже, что не генерал Мороз (европейское представление о российском климате в зимний период как о решающем факторе, влияющем на неудачи западноевропейских армий — прим. ИноСМИ) является самой надежной опорой Москвы в текущем конфликте, а рост объемов международной торговли России.

Страны ЕС борются за исключения и привилегии

Конечно, такие успехи Россия достигла не только благодаря тайным помощникам Путина в Пекине, Анкаре или Дели, но и за счет его криворуких противников на Западе. Когда речь заходит о введении новых санкций в отношении Москвы, "европейское единство", о котором твердит председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, становится скорее единством в дезертирстве. Да, формально Европейский союз государств принял уже двенадцать пакетов санкций против России. Однако, когда дело доходит до реализации этих мер на практике, правительства начинают упорно бороться за исключения, особые правила и привилегии для своих стран. Есть только одна вещь, в которой они сходятся почти на сто процентов: бороться с Путиным лучше всего чужими руками.

Макрон саботирует "атомную изоляцию" России

Например, на недавно прошедшем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Эммануэль Макрон с легкостью призывал страны к большей европейской солидарности и дополнительным капиталовложениям в противостояние с Россией, однако вернувшись к себе на родину, в Париж, сделал все в точности наоборот. Французская финансовая помощь Украине до сих пор не составляет и десятой части от немецкой. В то же время Париж продолжает тесно сотрудничать с российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", несмотря на все ядерные угрозы из Кремля.

Российско-французское "ядерное братство" проявляется не только в совместном производстве тепловыделяющих элементов в Лингене (Нижняя Саксония). Сотрудничество заметно и по тому, согласно исследованиям неправительственных организаций, что Франция только за 2022 год увеличила импорт российской ядерной продукции примерно на 250 процентов. Стоит ли удивляться, что Елисейский дворец пресекает любые попытки включить атомную энергетику в санкционный список Брюсселя?

Грек Мицотакис саботирует танкерную изоляцию России

Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса считают новым лидером европейских консерваторов, однако это вряд ли связано с его санкционной политикой против Москвы. Благодаря его давлению на Брюссель через свои дипломатические возможности, ЕС практически перестал вводить санкции в отношении влиятельных греческих судовладельцев, которые продают свои танкеры так называемому теневому флоту Москвы. Россия использует этот флот, чтобы ловко пробивать "потолок" цен на нефть, с помощью которых Запад хотел лишить Кремль самого важного источника дохода.

Шольц саботирует запрет на высокотехнологичный экспорт

Германия приложит все усилия, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с Путиным, обещает Олаф Шольц. Что канцлер, очевидно, не предусмотрел, так это меры против серого экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, находящейся под санкциями. Статистика показывает, что объем прямого экспорта немецких машин, двигателей и деталей самолетов в "империю Путина" резко сократился. Вместо этого Германия начала поставлять все больше продукции в страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Киргизия или Армения, откуда они переправляются в Москву или Санкт-Петербург. Руководству ЕС уже несколько месяцев известно об альтернативных маршрутах поставок. Однако Брюссель до сих пор тщетно ищет способ остановить незаконную передачу технологий Путину.

Когда Россия начала так называемую СВО на Украине, европейцы, потрясенные этим событием, быстро начали вводить один пакет санкций за другим. И "самые жесткие санкции, которые когда-либо видел мир" (как считает председатель Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен) добились результатов: российская оборонная промышленность внезапно стала испытывать недостаток в западных высокотехнологичных товарах. А нефтегазовый сектор промышленности временно потерял доходы. (Так в тексте. На самом деле в 2022 году нефтегазовые доходы России возросли из-за роста цен на топливо, спровоцированного "блокадой" России со стороны ЕС – прим. ИноСМИ.)

Однако, чем дольше идут боевые действия, тем сильнее стремление к совместной европейской обороне уступает место мелочному торгу о национальных интересах. В то время как одно правительство проталкивало специальное правило для своего сельского хозяйства, другое требовало исключения из пакета санкций своего энергетического сектора. Временами казалось, что речь идет не столько о коллективной антироссийской обороне, сколько о конкурентных преимуществах отдельных европейских стран.

ЕС может наказать Россию – нужно только задействовать потенциал

Возьмем, к примеру, сталь: в то время как ЕС ввел масштабное эмбарго в отношении продукции из России, бельгийское правительство добилось выгодного послабления для своих заводов в Валлонии. Тем самым нанеся ущерб европейским конкурентам и отдав преимущество Путину, который может продолжать подпитывать одну из своих важных для войны отраслей промышленности за счет европейских денег. Особое правило для своего энергетического сектора было использовано Болгарией, чтобы в огромных масштабах направить российскую нефть на европейские рынки. Предполагаемый дополнительный доход Кремля: не менее миллиарда евро.

Если это, действительно, так, что конфликт между Москвой и Киевом переходит в состояние "борьбы на истощение", то дальше так продолжаться не должно. Чтобы заставить Кремль обороняться, европейцам необходимо наращивать оборонное производство и одновременно ослаблять экономическую опору Путина. Будет трудно добиться скорых успехов в борьбе с государством, обладающим ценными природными ресурсами и самой протяженной сухопутной границей в мире после Китая.

В связи с этой ситуацией тем более необходимо готовиться к долгосрочной конфронтации с Кремлем, аналогичной холодной войне. До сих пор последовательного плана на этот счет не существовало, есть лишь несколько предложений: Европейцы должны вводить меньше санкций, но лучше их контролировать, особенно когда речь идет о военных товарах. Ограничение цен на нефть должно лучше контролироваться и подкрепляться энергетической политикой, с помощью которой ЕС снизит свой спрос на ископаемое топливо.

Надо признаться к себе: санкции дороги

Однако прежде всего правящие круги должны честно признаться своим гражданам, в том, что конфликт с Москвой обходится им дорого. Те, кто хочет ослабить Кремль экономически и намерен увеличить собственные расходы на оборону, не должны ни объявлять социальный бюджет неприкосновенным (как делают немецкие социал-демократы), ни выставлять сокращение государственного долга своим политическим приоритетом (как стремится СвДП). Однако сейчас программа коалиционного правительства заключается в том, чтобы попытаться сделать и то, и другое одновременно. Из-за этого она обречена на провал.

В конфликте с Россией Европа располагает большими экономическими резервами. Ей просто нужно их использовать.

Примечание редакции: в предыдущей версии этой статьи мы поместили Линген в Рейнланд-Пфальц, но на самом деле этот город находится в Нижней Саксонии. Мы исправили ошибку.

Автор: Михаэль Зауга (Michael Sauga) – обозреватель Spiegel, специалист в сфере политики и экономики. Руководитель представительства редакции в Брюсселе.