«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»

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Ракета ЛМУР «Изделие 305» представляет собой легкий многоцелевой управляемый боеприпас, предназначенный для использования в первую очередь ударными вертолетами. За ее проектирование отвечало российское «КБ Машиностроения».

Как отмечается в алжирском издании MENA Defense, ЛМУР призвана поражать в первую очередь особо важные наземные цели, такие как склады боеприпасов или горючего, командные пункты, мосты, а также мобильные объекты всех типов.

Она отличается высокой точностью и имеет несколько режимов наведения, что упрощает выполнение очень сложных боевых задач, находящихся, как правило, вне зоны видимости экипажа и бортовых камер.

Ракета является дозвуковой, но имеет увеличенную дальность полета 14,5 км, что выгодно отличает ее от других современных ракет своего класса

- полагает автор.

Она весит около 105 кг, имеет длину 1945 мм и диаметр 200 мм. Ударная начинка представлена 25-кг осколочно-фугасной боевой частью. Движение ракеты обеспечивается твердотопливным двигателем, позволяющим развивать скорость до 230 м/с.

«Изделие 305» оснащено комбинированной системой наведения, включающей инерциальную и спутниковую навигацию на маршевом этапе, а также ИК-ГСН на конечном этапе полета, что позволяет ей точно сопровождать движущиеся цели. На конечной траектории движения ракета начинает передавать изображение оператору, что позволяет ему удерживать цель или менять ее в зависимости от ее важности, или доверить выполнение боевой задачи автоматике.

Она предназначена для использования ударными вертолетами, такими как Ми-28НМ и Ка-52М. Как указывается в издании, Россия планирует интегрировать работу ракеты с беспилотниками для поиска и целеуказания, что позволит вертолетам запускать ее с более безопасного расстояния.

Данная ракета не имеет аналогов

- делается вывод в алжирской прессе, давая оценку ЛМУР.