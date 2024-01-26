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РИА Новости

В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами

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Работа мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В Госдуме предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне".

"Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма.

По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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