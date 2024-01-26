Запуск космического корабля Cygnus к МКС запланировали на 29 января

Ожидается, что он пройдет в 20:29 мск

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Запуск американского грузового корабля Cygnus под управлением компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) состоится 29 января. Об этом в среду сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Northrop Grumman и SpaceX планируют следующий запуск для отправки на МКС материалов для проведения научных исследований, продовольствия и оборудования в понедельник, 29 января, в 12:29 по времени Восточного побережья США [20:29 мск]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Стыковка корабля с МКС намечена на 31 января.

Грузы на МКС также доставляются американской стороной на кораблях Cargo Dragon компании SpaceX.