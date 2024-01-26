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ТАСС

Politico: Украина может обвинить Запад в поражении в конфликте с Россией

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Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении
Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении.
Источник изображения: РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет популярность среди сограждан и "будет отчаянно искать" тех, на кого можно возложить ответственность за такой исход на поле боя, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Официальные лица Украины готовы возложить ответственность на Запад, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Об этом сообщил газете Politico украинский военный чиновник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может прибегнуть к критике западных стран, поскольку теряет популярность среди сограждан и "будет отчаянно искать, кого в этом обвинить". Как добавил чиновник, в разговорах с коллегами он слышал жалобы на то, что Запад предоставляет помощь слишком медленно и отказывается поставлять все запрашиваемые Киевом вооружения.

Собеседник Politico выразил мнение, что без западной поддержки Украина потерпела бы поражение еще в апреле 2022 года, поскольку ее армия изначально была плохо подготовлена к вооруженному столкновению с Россией. Чиновник также сообщил, что украинские солдаты испытывают нехватку боеприпасов. "Мы пытаемся экономить боеприпасы, - сказал он. - Если вы можете сделать только 20-30 выстрелов в день, прогресса на поле боя не будет".

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, Запад руками украинцев ведет войну с Россией. Он напомнил, что президент США Джо Байден "даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией". По словам Лаврова, из выступлений представителей вашингтонской администрации стало известно, что "90% военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружений". 

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Лавров Сергей
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