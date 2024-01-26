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Стало известно о критическом перерасходе средств на новую американскую ракету

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Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel должна стать основой стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Фото с сайта www.dvidshub.net
Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel должна стать основой стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Программа новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, создаваемой в интересах Пентагона, столкнулась с критическим перерасходом средств. Об этом сообщает Defense News.

Как стало известно изданию, стоимость одной LGM-35A Sentinel выросла со 118 миллионов долларов до 162 миллионов, что удовлетворяет критериям акта Нанна-Маккарди, согласно которому Минобороны США обязано уведомлять Конгресс о критическом перерасходе средств на гособоронзаказ.

В Пентагоне заявили, что в настоящее время планируется принятие решения по программе МБР, предполагающее ее реструктуризацию или полную отмену. В Минобороны США заметили, что не существует недорогих альтернатив LGM-35A Sentinel.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что военно-промышленная компания Northrop Grumman провела успешные статические огневые испытания двигателя второй ступени новой американской МБР, получившей название LGM-35A Sentinel.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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