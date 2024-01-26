Times: Британия хочет применить опыт подготовки ВСУ для обучения "гражданской армии"

Королевство с 2015 года по февраль 2022 года в рамках операции Orbital обучило 22 тыс. украинских военнослужащих

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Минобороны Великобритании хочет использовать опыт подготовки украинских военнослужащих на территории королевства для обучения гражданских лиц основам военного дела. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

"Мы видим, что многое из того, чем мы занимаемся, может использоваться как репетиция создания собственного второго эшелона", - заявил изданию один из источников. По его словам, программа подготовки новобранцев Вооруженных сил Украины на территории Великобритании "была успешной" и может помочь при формировании "гражданской армии" в королевстве.

С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской специальной военной операции эта программа была свернута. Летом 2022 года была запущена операция Interflex: курсы в течение пяти недель для более 30 тыс. украинских военных.

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне 24 января заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией.

The Times отметила, что британское военное командование обсуждает способ увеличения личного состава вооруженных сил до 500 тыс. человек в случае вооруженного конфликта. По словам Сандерса, которые приводит газета, численность армии в ближайшие три года должна быть доведена до 120 тыс. человек, включая кадровых военнослужащих, резервистов и отставников.

Личный состав британской армии достигает примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения: в 1990 году в сухопутных войсках королевства служило вдвое больше военных. При этом вместе с резервистами численность армии составляет 100 тыс. Общая численность ВС составляет 172 тыс. человек, из которых 139 тыс. являются кадровыми военнослужащими.

По данным The Daily Telegraph, ВС Великобритании столкнулись с проблемой набора. Так, в период с марта 2022 года по март 2023 года показатели рекрутирования в ВМС, ВВС и армию по сравнению с предыдущим отчетным периодом сократились на 22%, 17% и 15% соответственно.

Онлайн-издание UK Defence Journal добавило, что с 2010 года Минобороны королевства ни разу не достигало ежегодных целевых показателей набора в армию. В то же время военные эксперты, опрошенные The Times, выразили мнение, что в случае военного конфликта число добровольцев, готовых защищать свою страну, значительно вырастет.