Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выразил мнение, что это должно сопровождаться "возрождением европейской оборонной индустрии"

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине нужно поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

"Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу "столько, сколько необходимо" к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу", - написал глава европейской дипломатии в статье, опубликованной в среду в газете La Repubblica. "Иногда мы действовали слишком медленно, обеспечивая Украину основными боеприпасами <...>. Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории", - считает Боррель.

По его мнению, это должно сопровождаться "возрождением европейской оборонной индустрии". "Война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми мы столкнулись", - признал верховный представитель. Оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого, по его мнению, недостаточно. Он убежден, что "победа Украины - это лучшая гарантия безопасности в Европе".

Евросоюз и его члены предоставили Киеву за время конфликта с Россией боеприпасы и вооружения на сумму €30 млрд, обучив почти 40 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Российская сторона неоднократно указывала, что снабжение киевского режима западным оружием делает его поставщиков фактическими участниками конфликта. Как сообщил МИД РФ, последний обстрел гражданских объектов в Донецке, в результате которого погибли не менее 25 человек, велся ВСУ с применением поставляемых Западом видов вооружений.