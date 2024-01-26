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РИА Новости

"Обсуждать нечего". Лавров о диалоге с США по стратегической безопасности

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Лавров: РФ и США нечего обсуждать в сфере стратегической безопасности

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. В сфере стратегической безопасности России нечего сейчас обсуждать с Соединенными Штатами, которые уже получили российский ответ на свою бумагу по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У меня была пресс-конференция недели полторы назад. Меня об этом спросили: был ли ответ на американскую бумагу неофициальную по стратегическому диалогу. Ответ мы им направили в начале января, там все это изложено, и обсуждать сейчас нам с ними нечего", – приводит РИА Новости ответ министра на вопрос журналиста.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия привержена "тем потолкам по видам вооружений, которые зафиксированы в договоре об СНВ", однако, по его словам, "никаких инспекций быть не может".

"Тем более, что уже имели место случаи, когда наши стратегические объекты украинцы обстреливали дальнобойным оружием, которое не могло бы долететь до этих объектов, если бы американцы не помогали его модернизировать", – сказал Лавров.

Ранее радио Sputnik писало, как в российском МИД назвали крупные учения НАТО.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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