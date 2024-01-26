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ТАСС

Лавров: глава МИД Швейцарии заявил о готовности Конфедерации быть посредником по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

При этом глава МИД РФ напомнил, что, согласно стратегии национальной безопасности этой страны, Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России

ООН, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Нью-Йорке 23 января заявил о готовности Конфедерации быть посредником на переговорах с Украиной.

"Я вчера встречался с министром иностранных дел Швейцарии, и он меня убеждал, что они могут, как они раньше делали, быть посредниками в любом вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"Я привлек его внимание к тому, что у них сейчас есть стратегия национальной безопасности, которая уже согласована и будет охватывать с 2024 по 2027 годы. В этой стратегии записано: Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России", - продолжил министр.

Лавров подчеркнул, что это отражает, насколько системно главный гарант западного единства вбивает в голову даже нейтральным странам необходимость наступать с антироссийских, русофобских позиций. 

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