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Военное обозрение

СБУ заочно предъявила обвинения главе российской оборонной корпорации

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Источник изображения: topwar.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову.

КТРВ является крупнейшим в России холдингом, в состав которого входят 39 предприятий, на которых разрабатываются и производятся противокорабельные, противорадиолокационные и многоцелевые ракеты, предназначенные для оснащения ракетных комплексов тактического назначения различных типов. После начала российской спецоперации на Украине в отношении КТРВ были введены многочисленные западные санкции.

В сообщении, опубликованном пресс-службой СБУ, утверждается о сообщении Обносову о подозрении в "пособничестве в ведении агрессивной войны". Также заявляется о некотором "комплексе мер, направленных на привлечение обвиняемого к ответственности".

Ранее спецслужбы и другие органы киевского режима неоднократно предъявляли заочные обвинения российским журналистам, чиновникам, политическим и общественным деятелям, однако это не привело ни к каким последствиям.

В частности, ранее СБУ заявляла об уведомлении о подозрении гендиректору российской госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову из-за сотрудничества с МО РФ. В украинской спецслужбе утверждают, что компаниями, входящими в структуры "Ростеха" производится более 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, поступающих на вооружение российской армии.

Следователи СБУ "задокументировали факты передачи" корпорацией различных видов боевой техники и вооружений на нужды Минобороны РФ, в связи с чем и было принято решение уведомить о подозрении. Отмечается, что ведомство предпринимает "комплексные действия" для привлечения Чемезова к ответственности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Чемезов Сергей
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