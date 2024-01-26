Британцам пригрозили призывом в случае войны с Россией (Daily Mail, Великобритания)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, третий справа внизу, позирует с украинскими солдатами, которые тренировались на танках Challenger 2 в Англии.

DM: глава британского генштаба допустил мобилизацию в случае войны с Россией

Глава британской армии Патрик Сандерс считает необходимым мобилизовать страну на войну с Россией, если конфликт на Украине усугубится, пишет Daily Mail. Читателей эта перспектива не обрадовала. Они уверены: Британию нужно спасать от собственных политиков, а не от Путина.

Джон Брейди (Jon Brady)

Глава британской армии намерен предупредить британцев, что им придется сражаться за короля и страну в случае войны с Россией, — по его словам, нынешняя армия “слишком мала”, чтобы справиться с возможным конфликтом.

Начальник Генерального штаба генерал сэр Патрик Сандерс подчеркнет министрам необходимость “мобилизовать страну” в том случае, если конфликт России и Украины усугубится.

По данным The Daily Telegraph, сегодня он выступит с обращением к британскому народу на Международной конференции по бронетехнике в Твикенхеме.

Двумя годами ранее он заявил, что Великобритания “заново переживает 1937 год”, имея в виду период, предшествовавший Второй мировой войне.

Сэр Патрик, прежде открыто критиковавший кадровый голод в вооруженных силах, считает, что должен произойти некий “сдвиг” в мышлении общественности, которая должна быть готова защищать страну от иностранных противников.

Хотя сам глава армии, который уходит в отставку через полгода после размолвки с главнокомандующим вооруженными силами адмиралом сэром Тони Радакиным, и не слывет сторонником призыва на воинскую службу, руководители НАТО предупредили страны-союзницы о необходимости предпринять любые действия, необходимые для борьбы с силами Владимира Путина.

Тем не менее, его предупреждение считается тревожным звоночком для правительства: генерал сэр Патрик ранее открыто критиковал армейскую технику и численность войск.

Прошлым летом он сравнил британскую бронетехнику, в частности БМП Warrior (“Воин”) и танк “Челленджер 2” (Challenger 2), с “телефонами с дисковым набором в эпоху “айфонов””.

В своей резкой оценке современных вооруженных сил он сказал: “Наши закупки недостаточны, а наша промышленная база зачахла”.

“Более того, наш армейский резерв не настолько боеспособен и надежен, как того требуется”, — добавил он.

Тогдашний председатель специального комитета Палаты представителей по обороне Тобиас Эллвуд посетовал на грядущий уход сэра Патрика, похвалив того за “готовность говорить политическим лидерам то, что им следует услышать, а не то, чего бы им хотелось”.

Возврат воинской обязанности станет первым в своем роде более чем за 60 лет.

Обязательный призыв на воинскую службу действовал в годы Первой мировой войны после принятия соответствующего закона в 1916 году.

В 1939 году, в начале Второй мировой войны и в день, когда Великобритания объявила войну Германии, был принят Закон о национальной службе. Он призвал под ружье всех мужчин боеспособного возраста от 18 лет до 41 года.

По окончании Второй мировой был принят новый Закон о национальной службе, который потребовал от всех молодых людей в возрасте от 17 до 21 года отслужить в вооруженных силах полтора года с последующим переводом в резерв.

Обязательный призыв продолжался до 1963 года, когда военнослужащие демобилизовались. “Отказники” по соображениям совести представали перед трибуналом, которому должны были объяснить свое нежелание служить.

И хотя воинская обязанность так и не вернулась, мысль вернуть призыв выдвигалась совсем недавно (последний раз прошлым летом), пусть и на несколько более добровольных началах.

Речь сэра Патрика прозвучит на фоне предостережения высокопоставленного чиновника НАТО о том, что Западу грозит полномасштабная война с Москвой в течение двух ближайших десятилетий. Аналогичные предупреждения прозвучали и в других странах альянса.

Статья 5 устава НАТО гласит, что нападение на одного из членов считается нападением на весь альянс, требуя, чтобы в случае атаки извне все другие члены предприняли все действия, которые сочтут необходимыми.

Во вторник альянс подписал контракт на 1,2 миллиарда долларов на производство 220 000 артиллерийских снарядов для стран-членов — это позволит союзникам пополнить опустевшие арсеналы и обеспечить Украину дополнительными боеприпасами.

Кроме того, альянс соберет около 90 000 военнослужащих на военные учения, чья цель — отвадить Россию от мыслей о нападении.

Учения под названием “Стойкий защитник” продлятся до конца мая и соберут подразделения из всех 31 стран альянса, а также страны-кандидата Швеции, заявил исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Представитель ВМС Нидерландов и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Европа должна осознать, что ей также предстоит сыграть свою роль в случае конфликта.

Он сказал: “Мы должны осознать, что не всё в нашем мире само собой разумеется. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией.

“Но вообще дискуссия гораздо обширнее. Она охватывает еще и промышленную базу, и людей, которые должны понимать, что им тоже предстоит сыграть свою роль”, — добавил он.

Бауэр сказал, что если разразится глобальная война, предстоит мобилизовать большое количество гражданских лиц, и правительства должны убедиться, что их страны “готовы к войне”.

“Нам нужно, чтобы государственные и частные субъекты изменили свое мышление и перешли от эпохи, где все было запланировано, предсказуемо, контролируемо и завязано на эффективности, к эпохе, когда все может случиться в любой момент. К эпохе, когда нам нужно ждать любых неожиданностей”, — предупредил Бауэр.

Между тем Швеция, которая готовится вступить в альянс НАТО в течение года, получив долгожданное одобрение Турции, также предупредила своих граждан о возможной полномасштабной войне.

Министр обороны Карл-Оскар Булин недавно заявил: “В плане безопасности мир столкнулся с величайшими рисками, невиданными со времен окончания Второй мировой войны”.

“Вы — частное лицо? Задумывались ли вы о том, чтобы вступить в добровольческую военную организацию? Если нет, то можете этим заняться”, — добавил он.

А вчера к хору призывов готовиться к войне с Россией присоединился и министр обороны Норвегии.

Эйрик Кристофферсен заявил, что у стран НАТО есть “два, может быть, три года”, чтобы подготовиться к нападению путинских сил.

Ранее были обнародованы секретные сведения о том, что Германия готовится к нападению России уже в 2025 году.

Тем временем Россия продолжает усиленные воздушные удары по крупнейшим городам Украины. Непосредственно перед обстрелом во вторник Москва проигнорировала призывы положить конец почти двухлетнему конфликту.

В тот день Россия выпустила свыше 40 баллистических, крылатых, зенитных и управляемых ракет — это считается мощнейшим обстрелом с тех пор, как ее беспилотники атаковали Киев и Харьков в новый год.

По данным ООН, с начала российской спецоперации в феврале 2022 года свыше 10 000 мирных жителей погибли и почти 20 000 были ранены.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с новой, леденящей душу угрозой на фоне нажима Запада на Москву, чтобы та прекратила боевые действия на Украине. “Не надо нас пугать”, — заявил Лавров.

“Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм про русского медведя и как с ним надо обходиться”, — добавил министр шпильку в адрес Великобритании.

Черчилль однажды сказал: “По одну сторону от меня сидел, раскинув лапы, громадный русский медведь. А по другую — огромный американский буйвол. А между ними затаился бедный, маленький английский ослик, и только он, один из трех, знал дорогу домой”.

Считается, что эта фраза, прозвучавшая после Тегеранской конференции 1943 года, на которой была предпринята попытка создать единый фронт против нацистов, относится к упадку Великобритании на мировой арене по сравнению с США и тогдашним СССР.

Сегодняшняя численность регулярной британской армии составляет чуть более 75 000 человек, хотя источники и утверждают, что число заявок достигло пикового уровня за последние шесть лет.

Должностные лица Великобритании прибегли к отчаянным мерам для решения этой проблемы — в частности предложили выходные пособия в 7 500 фунтов стерлингов после перевода в парашютный полк.

Особые кадровые сложности, даже на фоне общего плачевного состояния, возникли у Королевского флота: желание служить изъявили всего 29 000 новобранцев.

Ранее в этом месяце масштаб кадрового голода кризиса подчеркнула новость, что ВМС временно выводят из эксплуатации два военных корабля из-за нехватки моряков.

Решение коснется кораблей “Вестминстер” и “Аргайл”, чей экипаж будет переброшен на новые фрегаты “тип 26” по мере их поступления на вооружение.

С тех пор в кабинете министров назрела напряженность из-за военных расходов. Лорд-президент Совета и почетный командующий ВМФ Пенни Мордаунт предупредила, что национальные интересы Великобритании окажутся под угрозой, если ВМС продолжит отставать от враждебных государств.

В статье для The Sunday Times она нарушила неписаный уговор о коллективной ответственности правительства и призвала нарастить инвестиции в вооруженные силы. Министр обороны Грант Шэппс назвал ее комментарий “личным мнением”.

Мордаунт сказала: “Мы должны спросить себя не только о том, насколько Россия и Китай увеличили свой флот, но и для чего они это сделали. Наш будущий флот должен быть в состоянии защищать наши интересы, а это всецело зависит от того, сможем ли мы пресечь попытки не допустить нас к морям в определенных частях света”.

Комментарии читателей:

Lance Kingaling

Главное — не будьте такими лохами, как те ребята, что гибли в Первую мировую ни за что.

Realviews

Вы можете себе представить, чтобы нынешняя молодежь пошла на фронт защищать Европу?

mad old albert

Только начнет эту войну не Путин — у него нет ни желания, ни намерения нападать на НАТО или кого бы то ни было еще, если те не угрожают безопасности России. А западные СМИ, окосевшие от своей власти и вранья, и некомпетентные западные политики, чье мышление не сдвинулось с колониализма XIX века. Они скорее угробят нас всех, чем расстанутся со своей глобальной гегемонией.

Boltneck

Я вообще не понимаю, за что я должен воевать. Моей страны больше нет, ее отдали на откуп приезжим халявщикам.

Chris

Только не рассчитывайте, что белые парни побегут сражаться. Их держат за подонков в собственной стране. А еще не забудьте про “разнообразие и инклюзивность”, ужасные зарплаты и скотские условия.

Alisonjeon

Ну насмешили! Нам нужно спасать страну от собственных политиков, а не от Путина.