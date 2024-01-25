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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике

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Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике
Объединенное командование сил в Норфолке готово к завоеванию господства в Арктике.
Источник изображения: belvpo.com

В 2011 году после 65 лет существования был расформирован 2-й флот ВМС США. Однако уже в 2018 году его восстановили. Это решение Белого дома было обосновано резким изменением ситуации в мире. Фактически американцы приняли решение вступить в борьбу за Арктику для того, чтобы освоенить новые морские маршруты и получить доступ к огромным природным ресурсам.

Главным образом, в зону ответственности 2-го оперативного флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана. Административный центр 2-го флота – крупнейшая в мире военно-морская база (ВМБ) Норфолк с самым крупным арсеналом военных кораблей. Там же находятся штабы верховного командования ВС США в зоне Атлантики, ряд ВМБ, военно-морские учебные заведения, склады боеприпасов, нефтехранилища. Одна только ВМБ Норфолк позволяет обеспечивать базирование кораблей всех классов, включая атомные авианосцы.

Для управления столько крупными силами в 2018 году началось формирование объединенного командования сил НАТО (Норфолк, JFC Norfolk, JFCN). JFCN единственное оперативное командования НАТО, базирующегося в Северной Америке. Его основная задача – обеспечение координации действий ВМС стран альянса в ходе проведения боевых операций (учений) в Северной Атлантике и на Крайнем Севере. Два других командования ОВС НАТО расположены в Брюнссуме (Нидерланды) и Неаполе (Италия). Сегодня работа JFCN считается важным этапом в рамках удержания влияния в Атлантике и процессе освоения Арктики.

Между тем, оперативной готовности JFCN достигло в начале 2023 года. Проверка готовности командования к ведению боевых действий была проверена в ходе учений Dynamic Mongoose, которые состоялись в июне 2023 года в Балтийском, Норвежском и Северном морях с использованием реальных географических данных. Учения, между прочим, включали в себя такие элементы, как поиск подводных лодок и «нанесение» ударов по критически важным объектам России.

Важно отметить, что 12 января 2024 года вице-адмирал Дуглас Перри сменил вице-адмирала Дэниела Дуайера на посту командующего 2-м флотом США и командующего JFCN. Интересно еще и то, что прямой начальник Перри – главнокомандующий ОВС НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи (США). Таким образом, американцы получили управление не только над сухопутными войсками европейских членов НАТО, но и над всеми ВМС альянса.

В ходе церемонии смены командования выступил с речью министр военно-морского флота США Карлос Дель Торо. Он сообщил, что «каждый корабль, каждая подводная лодка, каждый самолет 2-го флота первыми направляются в кризисный регион. Учения всегда сочетаются с боевыми действиями. Работа каждого состоит в том, чтобы гарантировать боеготовность флота ко всему».

В свою очередь Дуглас Перри сказал, что «сегодняшнее объединение JFCN со вторым флотом демонстрирует американскую решимость в это кризисное время».

«Самый большой вызов для НАТО – это безопасность Крайнего Севера, Арктика стоит перед вызовом, Атлантика стоит перед вызовом, и есть возможности, которые наши противники демонстрируют на Украине, используя беспилотные системы, которые, безусловно, могут быть развернуты в морском пространстве. Перед нами стоит задача защитить атлантический транзитный канал не только в мирное время, но и в кризисных и конфликтных ситуациях», – добавил Перри.

Хотелось бы отметить, что заинтересованность США и НАТО в защите трансатлантического сообщения и «безопасности» Арктики пытаются прикрыть охраной оптоволоконных кабелей, проложенных по дну Атлантики. Помимо прочего, по ним проходит 97% интернет-трафика между Европой и Северной Америкой. Главным образом, трансатлантическая связь, необходима Североатлантическому альянсу в военное время для организации переброски в Европу личного состава, вооружения и материальных ресурсов. При этом, 2-й флот здесь рассматривается в роли охранения военных конвоев, следующих в Европу.

Николай Крылов

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