В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией.

В США и Европе все чаще начали говорить о неминуемой войне НАТО с Россией, даже указывая конкретные временные показатели – 2025 год. Как правило, звучат они от экс-военных и экс-политиков, ранее занимавших высокие должности в госаппаратах своих стран и альянсе. Данные высказывания свидетельствуют о стремлении ВПР стран коллективного Запада в короткие сроки подготовить общественное мнение и население к «тяжелым временам».

Как бы нам не хотелось воспринимать данные высказывания с долей иронии и даже где-то относится к ним легкомысленно – не получится.

В нашем материале (ВПО: «Скандинавия – подвергнется американской колонизации») мы напомнили, что уже начато формирование объединенного центра управления воздушными операциями ОВС НАТО «Крайний Север». Кроме того, реформировано объединенное командование НАТО «Брюнссум» в Нидерландах. Теперь в зону его ответственности вошли не только страны Балтии, но и Скандинавии. Более того, «Брюнссум» получил в подчинение межвидовое формирование экстренного реагирования (СПЗ), включающее 10 тыс. военнослужащих, 150 самолетов и 40 кораблей

Более интересным и важным, на наш взгляд, является то, что в декабре США заключили отдельные оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Норвегия аналогичное соглашение подписала еще в 2021 году. Это позволило Белому Дому получить в свое распоряжение более чем 40 скандинавских военных объектов. Тем самым, Вашингтон намерен установить «персональный» контроль над северной Европой и Балтикой, а главное – добиться выхода в Арктику.

Особое внимание обратим на то, что в числе переданных под юрисдикцию США объектов числятся и военно-морские базы Скандинавских стран. По мнению экспертов, именно в борьбе за Арктику американский морской компонент будет играть ключевую роль. Предлагаем ознакомиться с ВМБ, которые американцы смогут использовать для швартовки своих военных кораблей.

Военно-морские базы Швеции:

– ВМБ Карлскруна;

– ВМБ Гетеборг;

– ВМБ Мальме;

– ВМБ Висбю;

– ВМБ Муске.

Военно-морская база Финляндии:

– ВМБ Упинниеми.

Военно-морские базы Норвегии:

– ВМБ Хоконсверн;

– ВМБ Рамсунд;

– ВМБ Улавсверн.

Военно-морские базы Дании:

– ВМБ Копенгаген;

– ВМБ Фредериксхавн;

– ВМБ Корсер.

Как мы уже отмечали ранее в наших материалах, нельзя исключать в ближайшее время прибытие в Балтийское море эсминцев Carney, Donald Cook, Porter и Ross с системами ПРО Aegis Ashore и ракетами SM-2 и SM-3, находящихся пока что на ВМБ Рота (Испания). Между тем, развитая портовая структура в северо-западной Норвегии и заключенные оборонные соглашения с этой странной позволят разместить в Норвежском море АУГи и ПЛАРБ для контроля за Арктической зоной.

В заключении стоит лишь отметить, с ростом значения Арктики, как транспортной артерии и кладовой природных ресурсов, возрастает опасность милитаризации приполярных регионов, в частности, Скандинавских стран, и именно эта опасность просматривается в действиях американцев, которые втягивают страны Севера в свои военные планы.

Стоит ли удивляться, что в последние дни в этих странах люди начали массово скупать крупы, консервы, спички, а согласно данным Шведского агентства по ЧС, количество просмотров карты бомбоубежищ в стране за последний месяц увеличилось более чем на 3500%, а запросы в интернете «Что делать, если завтра война» на 900%? – Думаем, ответ очевиден.

Николай Крылов