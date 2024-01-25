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Техкульт

Тяжелый беспилотник Kawasaki K-Racer способен перевозить грузы весом 200 кг

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Kawasaki K-Racer

Название всемирно известной японской компании Kawasaki Heavy Industies для многих ассоциируется с производством мотоциклов. Однако это уже давно далеко не так — компания производит учебно-тренировочные самолеты, вертолеты для ВВС Японии, участвует в программах по развитию гражданской авиации и в аэрокосмических проектах.

Развитием воздушного направления Kawasaki стал грузовой вертолет-беспилотник K-Racer, оснащенный уникальным мотоциклетным ДВС с принудительным впрыском, который способен разгоняться до 400 км/ч. Дебют рекордсмена состоялся в 2020 и 2021 годах, когда Kawasaki протестировала вертолет одновременно с автономной командой, занимающейся разработкой роботизированных погрузочно-разгрузочных систем. В новой модели вертолета-беспилотника Х-2 диаметр несущего винта увеличен с 5 до 7 м. Это позволило увеличить грузоподъемность до 200 кг, которые могут быть доставлены в течение часа на расстояние почти 100 км. Как сообщают в компании, в перспективе подобные беспилотники будут доставлять грузы в труднодоступные горные районы и в случае стихийных бедствий.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Kawasaki
Проекты
2020-й год
БПЛА
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