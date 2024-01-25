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ТАСС

Шольц назвал недостаточной помощь Киеву со стороны стран ЕС

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии попросил европейские страны предоставить больше поддержки Украине

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал недостаточной помощь, которую запланировали для Украины на 2024 год европейские страны, и сообщил, что просит их предоставить больше поддержки Киеву.

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. Европа должна обсудить, какой вклад может внести каждая страна, чтобы мы значительно расширили поддержку", - заявил глава правительства в интервью газете Die Zeit. "В связи с этим я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", - сообщил он.

Канцлер утверждал, что Украине нужно иметь все возможности для обороны. "И это не должно провалиться из-за нехватки средств противовоздушной обороны, артиллерии, танков или боеприпасов. Я твердо убежден в том, что Европа должна делать больше для поддержки Украины <...>", - заявил он.

Шольц отметил, что его "сбивает с толку" постоянная критика в адрес правительства ФРГ за то, что якобы оно "делает слишком мало или действует слишком медленно" в вопросе поддержки Киева. "При этом мы делаем больше, намного больше, чем все другие европейские государства", - сказал канцлер. По его словам, ФРГ мобилизует на данный момент больше половины всей военной помощи Украине в Европе.

"Было бы самонадеянно полагать, что мы могли бы это [делать] в долгосрочной перспективе в одиночку. Еще раз: наши друзья в Европе должны значительно расширить свою помощь", - заметил он. "Будет плохой новостью, если Германия, прекрати США поддерживать [Киев], в конечном итоге станет больше всех помогать Украине", - заявил Шольц. "Мы, как сказал [бывший канцлер] Гельмут Шмидт, являемся лишь державой среднего звена", - указал он.

Канцлер также отверг призывы к тому, чтобы ЕС обзавелся собственным атомным оружием. "Я не знаю, какова сегодня цель этой дискуссии. Я считаю очень важным поддерживать трансатлантическое сотрудничество. Поэтому мое правительство решило продолжать участие в ядерном "зонтике" с США и в НАТО. Я считаю это более реалистичным путем", - сказал он. 

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